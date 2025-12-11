Fondazione Pia Pozzoli, Marco Tanzi è il nuovo presidente: “Tra i prossimi obiettivi l’autonomia abitativa di persone disabili”

La Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi rinnova gli organismi dirigenti: dopo 15 anni Vittoria Albonetti lascia la guida della Fondazione e, al suo posto, Marco Tanzi è stato nominato presidente.

Il consiglio

Cambia anche il consiglio della Pia Pozzoli: accanto a Tanzi, già vice presidente, figurano Franco Zuccone (volontario Caritas, riconfermato), Lorenza Bracchi (Associazione Assofa, riconfermata), Vittoria Albonetti (presidente uscente), Giada Paganini (Coop. Auroradomus, nuovo componente), Anna Bensi (familiare, nuovo componente), Barbara Vaciago (familiare, nuovo componente e nuovo vicepresidente). Il consiglio è già operativo e si è riunito per la prima volta, nel pomeriggio del 9 dicembre, nella sede della Fondazione in via Grondana n. 8-10 a Piacenza, inaugurata un anno fa.

La Fondazione

La Fondazione Pia Pozzoli si è costituita nel 2004 presso la Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, in seguito ad una ricerca dell’allora Centro di Servizi di Volontariato SVEP (ora CSV Emilia) sul tema del “Dopo di noi”, termine ormai entrato ufficialmente nell’uso comune per indicare le necessità del disabile adulto che rimane privo dell’assistenza dei genitori, situazione che in passato non era così pressante e significativa come oggi.

Dal 2023 è ente del terzo settore. In questi oltre 20 anni di attività, la Fondazione Pia Pozzoli – che porta il nome di una figura conosciuta e stimata del volontariato piacentino a favore delle persone disabili – ha organizzato momenti di incontro, supporto e formazione per le famiglie, oltre ad aver promosso progetti di cohousing.

“La Fondazione Pia Pozzoli ha rinnovato gli organi direttivi, con l’ingresso di forze ‘fresche’, ma nel segno della continuità” commenta Marco Tanzi, che negli ultimi due mandati ha affiancato la presidente uscente Vittoria Albonetti nel ruolo di vice presidente.

“Barbara Vaciago, nota e apprezzata esponente dell’associazionismo e del volontariato cattolico (già presidente di Casa del Fanciullo) ha assunto la carica di vice presidente, con l’impegno di occuparsi in modo particolare del rapporto con la famiglie delle persone che fanno parte della Pia Pozzoli. I soci e i consiglieri tutti rivolgono un sentito ringraziamento a Vittoria Albonetti per l’instancabile impegno profuso e per i risultati raggiunti in questi 15 anni di presidenza”.

Sensibilizzazione rispetto alle tematiche della disabilità

“La Fondazione proseguirà il suo compito di sensibilizzazione rispetto alle tematiche della disabilità con nuove iniziative, rivolte al pubblico, come la presentazione del libro di Paolo Pantrini, operatore dell’associazione Assofa, “Oltre il velo di Maya della disabilità. Educatori in cerca di senso”. Porteremo avanti anche i 4 progetti di cohousing maschile e femminile promossi a Piacenza dalla Fondazione, in collaborazione con il Comune, e che vedono coinvolta la Fondazione Pia Pozzoli con ruoli di supervisione/coordinamento”.

“Tra i nostri obiettivi figura anche la promozione ed avvio di altri percorsi individualizzati per l’autonomia abitativa di persone disabili, nella prospettiva di un Dopo di noi di carattere familiare, evitando l’istituzionalizzazione, così come la ripresa degli incontri con le famiglie, su tematiche di vario interesse attinenti al dopo di noi”.

“Alle famiglie interessate vorremmo proporre la figura del monitore, ovvero una figura professionale innovativa che si propone di affiancare la persona con fragilità e la sua famiglia, per poi supportarla nel percorso del “dopo di noi”, oltre ad approfondire, con l’ausilio di esperti del territorio, la tematica del trust, per proporre concreti strumenti e percorsi per la gestione dei beni di una persona con disabilità, garantendone il sostegno e l’assistenza, anche dopo la morte dei genitori o di chi se ne prende cura”.

“Per fare ciò la Fondazione si propone di potenziare la propria struttura, attraverso l’assunzione di una persona con funzioni di coordinamento e sviluppo dell’attività, così come la collaborazione con altre figure professionali di ambito psico-educativo che affianchino e supportino Ilaria Fontana, psicologa della Fondazione, che oggi riveste un ruolo centrale nelle attività della Pia Pozzoli” sottolinea il presidente.

“Agli enti fondatori della Fondazione verrà chiesto un sostegno economico più significativo, oltre a puntare su di una più sistematica e mirata attività di fund raising” conclude il presidente Tanzi.

