Conad “affida” 15 mila euro a CSV Emilia: fondi che andranno alle famiglie in difficoltà

Conad Centro Nord ha consegnato a CSV Emilia – Centro Servizi per il Volontariato – un totale di 133.500 euro in tessere prepagate Conad. Fondi destinati a sostenere le associazioni impegnate nel contrasto alla povertà alimentare nei territori di Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Nella sola provincia di Piacenza, gli organizzatori di questa importante iniziativa hanno consegnato 15.000 euro. L’importo deriva dai premi non redenti dei due concorsi “Spesa Vincente” promossi da Conad Centro Nord rispettivamente nell’ottobre 2023 e nell’aprile 2024.

Come previsto dai regolamenti, infatti, «alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS CSV EMILIA ODV».

Una collaborazione pluriennale

La scelta di individuare CSV Emilia come beneficiaria nasce dalla solida e pluriennale collaborazione tra le due realtà, impegnate insieme in numerosi progetti di utilità sociale e sostegno alle comunità locali.

“La collaborazione con CSV Emilia rappresenta per noi un valore profondo e consolidato. Destinare questi fondi alle associazioni che ogni giorno sostengono le famiglie in difficoltà significa rafforzare un impegno condiviso: essere presenti, con responsabilità e concretezza, nelle comunità in cui operiamo. Con questa donazione vogliamo contribuire a dare continuità a un aiuto reale e immediato“, spiega Elena Soressi, socia Conad Centro Nord di Piacenza, e Veronica Corchia, Responsabile Relazioni Esterne e CSR Conad Centro Nord .

Di comune accordo, Conad Centro Nord e CSV Emilia hanno deciso di destinare le tessere prepagate alle associazioni coinvolte in “Dona una Spesa”. Parliamo della raccolta alimentare promossa congiuntamente che, ogni anno, mobilita decine di realtà del territorio nel supporto alle famiglie in difficoltà economica. Partita da Parma nel 2014, ora coinvolte 15 province: le 12 lombarde e le tre in cui opera CSV Emilia, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Le prepagate sono arrivate alle associazioni che hanno partecipato all’edizione 2024 dell’iniziativa e agli Empori Solidali delle tre province.

Ripartizione territoriale delle prepagate donate

Parma: 51.750 € – 25 associazioni coinvolte

51.750 € – 25 associazioni coinvolte Reggio Emilia: 66.750 € – 31 associazioni coinvolte

66.750 € – 31 associazioni coinvolte Piacenza: 15.000 € – 6 associazioni coinvolte

Ogni singola realtà ha ricevuto ben 2.500 euro sotto forma di tessere prepagate da 250 euro l’una e potrà utilizzare queste risorse per finanziare proprie attività e sostenere la popolazione. Il denaro “avanzato” dal calcolo è stato poi destinato in ogni provincia a un’ulteriore realtà solidale, così da distribuire l’intera somma.

Un’ulteriore conferma dell’attenzione di Conad Centro Nord al territorio in cui opera e soprattutto alle associazioni che lo animano e lo sostengono, garantendo la tenuta del tessuto sociale in anni segnati da grandi difficoltà. La collaborazione con i centri di servizio per il volontariato permette di coprire capillarmente tutti i perimetri provinciali, operando nelle città come nelle zone più rurali e lontane.

Grazie a questa donazione, molte realtà del volontariato locale avranno la possibilità di fornire un supporto ancora più immediato e flessibile alle famiglie che affrontano situazioni di fragilità, contribuendo in modo significativo a migliorare il loro accesso ai beni di prima necessità.

“Ǫuesta importante donazione è un segno tangibile della sensibilità di Conad Centro Nord verso il volontariato e le fragilità dei territori. Le tessere prepagate permettono alle associazioni di intervenire in modo tempestivo e mirato, rispondendo ai bisogni essenziali delle famiglie. È un gesto che rafforza una collaborazione preziosa, costruita negli anni sulla fiducia e sulla volontà comune di generare impatto sociale“. Commenta Laura Bocciarelli, Vicepresidente CSV Emilia.

A Piacenza

Nella provincia di Piacenza, si parla di 15.000 euro assegnati a 6 associazioni.

A Piacenza, la consegna delle tessere prepagate si è tenuta giovedì 11 dicembre nella sede di CSV Emilia in via Primo Maggio 62, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni. Una bella occasione per ritrovarsi e pensare al futuro, oltre che per scattare l’immancabile e doverosa foto di gruppo collettiva con tanto di maxi-assegno.

Le associazioni sostenute sono: Emporio Solidale Piacenza, Caritas Castell’Arquato, Croce Rossa di Podenzano, Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino, Gruppo Volontari di Spesa Solidale, Associazione Agape di Fiorenzuola d’Arda.

