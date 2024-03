Brunello Cucinelli al Dies Academicus della Cattolica: “Bene la scienza ma ci vuole anche l’anima, dobbiamo tornare a guardare il cielo” – VIDEO, FOTO, AUDIP

Il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha inaugurato l’anno accademico 2023/24 con l’intervento di Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo di Brunello Cucinelli SpA. Una lectio che ha avuto per tema “Verso un Umanesimo Universale: riflessioni sui giovani, la speranza e la provvidenza”.

“In questi ultimi trent’anni io credo che noi abbiamo vissuto immaginando che l’umanità debba essere governata solo dalla Scienza. Io sono amante della Scienza ma ci vuole Scienza e anima e noi abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio e questo vale in tutto. L’equilibrio giornaliero, quando Benedetto ti dice “cura ogni giorno la mente con lo studio, l’anima con la preghiera e il lavoro. Noi abbiamo bisogno solo di riequilibrarsi. C’è questo mal dell’anima che è molto forte, secondo me un po’ più forte rispetto a venti o trent’anni fa”.

Lei diceva che lei guarda ogni volta il cielo, come ha raccontato ai ragazzi

“Sì, ma leggevo proprio un’espressione qualche giorno fa: Il sole splende ogni giorno per tutti alla stessa maniera. Questo fa la differenza. Noi non guardiamo più cielo, non chiediamo più aiuto alla Provvidenza, non chiediamo più aiuto alla speranza, non guardiamo più la povertà con un occhio un po’ speciale. E credo che la pandemia ci abbia fatto tornare a guardare certi ideali in una certa maniera. Noi dobbiamo tornare ad investire nella bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Perché se noi guardiamo alla povertà con un occhio moderno e se noi guardiamo ai rapporti con il creato, con un occhio moderno, fa la differenza. Noi abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale con il Creato. Forse il primo a farlo è stato San Francesco. Tutti, da Platone fino a Jean-Jacques Rousseau, parlano di contratto sociale. Questa volta deve essere con il Creato, con l’aria, con l’acqua, con la terra2.

Ha dati diversi consigli agli studenti di oggi: quali sono le problematiche che dovranno affrontare tutto il mondo del lavoro?

“Non è che devono affrontare più problematiche di 20 o 30 anni fa. Il fatto è che noi genitori che abbiamo messo loro pressioni diverse: ma tu non puoi essere un bravissimo un cameriere o cuoco, un bravissimo falegname, un bravissimo sarto, una bella persona? Il problema è che quando torniamo a casa a volte con i nostri partner discutiamo poco, con i nostri figli discutiamo poco, diciamo di non aver tempo. Invece siamo noi stessi che vogliamo dedicare tempo per noi stessi. I social no? Dobbiamo tornare a ridiscutere: la vita del bar dove si discuteva, quella era solo creatività”.