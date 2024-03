Festa grande a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, grazie all’estrazione del Lotto di sabato 16 marzo. Nella località emiliana, come riporta Agipronews, vinti 124.750 euro grazie alla combinazione 6-10-37-62 sulla ruota di Genova. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 15,7 milioni di euro, per un totale di 286,1 milioni da inizio anno.