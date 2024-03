Scherma – Pettorelli, quattro qualificati alle finali del campionato italiano

Un brillante terzo posto e quattro pass staccati per la finale alla seconda prova di qualificazione per i campionati italiani di scherma, a Catania, nelle categorie Under 17 e Under 20, mentre dal campionato regionale Under 14, svoltosi a Faenza, il Pettorelli torna con un bronzo e un settimo posto negli allievi e nei giovanissimi. E’ stato un fine settimana più che positivo per gli atleti del Pettorelli.

A Catania si impone la spada di Vera Perini (U20) e si qualifica per la finale nazionale di maggio, a Genova. La spadista biancorossa vince tutti i cinque assalti nel girone eliminatorio, poi supera le eliminazioni dirette – con larghi punteggi – fino a fermarsi in semifinale battuta 15-12 da Giulia Paulis, che poi si aggiudicata la gara che ha visto in pedana 186 atleti. Nella stessa categoria, Irene Cecchet esce al primo assalto diretto.

Altro risultato di rilievo è quello di Tommaso Bonelli che centra la qualificazione in una gara combattuta e partecipata da 266 ragazzi. Bonelli si ferma al 25esimo posto, ma si qualifica, superato da Nicola Del Contrasto, che si piazzerà secondo. Eliminato dopo i gironi, invece, Andrea Bossalini.

Nella gara U17, con 260 atleti in pedana, Bossalini si qualifica, mentre Valentino Monaco si ferma alla seconda diretta, ma anche lui stacca il pass per la fase finale grazie ai risultati precedenti. Resta fuori, sempre negli U17, Cecchet.

LEGGI ANCHE: Scherma – Pettorelli in evidenza al trofeo “Ravenna in fiore”

Tutti gli atleti sono stati seguiti dai maestri Alessandro Bossalini e Francesco Monaco

«Sono molto soddisfatto della prova di ragazzi e ragazze, tutti hanno dimostrato un grandissimo stato di forma. Bellissima la prestazione di Vera Perini, un vero rullo compressore, proiettata ai vertici della categoria. Questi risultati fanno ben sperare in un ottimo finale di stagione a cominciare dai campionati italiani a squadre che si terranno a Piacenza Expo dal 21 al 24 marzo».

Intanto, a Faenza le spade biancorosse del Pettorelli mettevano a segno altri successi. Su tutti, si impone Edoardo Franchi che conquista il bronzo nella categoria allievi in cui hanno partecipato anche Leonardo Zilocchi, Eugenio Zilocchi e Stefano Tosca. Tra i giovanissimi, invece, arriva negli otto finalisti Gabriele Guglielmetti (settimo) in una gara che ha visto in pedana anche Gabriele Beveroni e Alexis Trivini Bellini.

Il nutrito gruppo biancorosso è stato seguito dai tecnici Cesare Masina, Milly Polidoro e Albert Tena

«Una gara che è servita a fare esperienza anche perché per molti era la prima prova importante. Franchi, da tiratore esperto, ha raccolto un buon risultato, anche se avrebbe potuto vincere come ha fatto due anni fa. Ha, però, perso contro l’atleta che poi vincerà la prova. Si è, comunque, confermato tra i primi a livello regionale nel settore U14 che lascia per approdare nei cadetti”.

Nei maschietti hanno gareggiato Gabriele Mega, Stefano Donati, nelle bambine Arianna e Martina Nicolini. Tra i ragazzi, sono scesi in pedana Andrea Ponzini, Yuri Barilli, mentre per le ragazze c’erano Benedetta Danese e Agata Verani.