Cadavere emerge dal fiume Po a Piacenza, indagini in corso

Un cadavere emerge dalle acque del fiume Po, indagini in corso. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nei pressi dello scalo del Genio Pontieri a Piacenza, vicino a Foce Trebbia. A fare il macabro ritrovamento un pescatore che ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avviato i primi accertamenti: pare che il corpo sia in avanzato stato di decomposizione. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia per conoscere le cause del decesso e l’identità della persona.