Trovato cadavere nei pressi di Piacenza Expo. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina intorno alle 7,30, ancora non emergono dettagli in merito all’identità della vittima. Pare però si tratti di un trans. Nessuna ipotesi, per ora, nemmeno in merito alle cause del decesso. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i carabinieri: in corso accertamenti.

A BREVE AGGIORNAMENTI