Cade con la moto da cross tra i boschi di Veleia, giovane soccorso con l’elicottero – FOTO

Incidente in moto nei pressi di Veleia, nel comune di Lugagnano. Un ragazzino di 15 anni era in sella alla sua moto, impegnato a percorrere un tracciato solitamente riservato proprio al motocross, quando è incappato in una brutta caduta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco e al Soccorso Alpino che hanno prestato un supporto importante, considerato il luogo dell’incidente, una zona boschiva piuttosto difficile da raggiungere. Terminate le prime cure sul posto, i sanitari hanno disposto per il giovane il trasporto al pronto soccorso di Piacenza in eliambulanza. Le sue condizioni non sono comunque gravi, pur avendo riportato lesioni importanti a un braccio.