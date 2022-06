Piacenza nel Cuore, la ventisettesima edizione il 4 luglio in Piazza Cavalli

Piazza Cavalli la sera del 4 luglio ospiterà la ventisettesima edizione di “Piacenza nel Cuore”, la tradizionale rassegna di canzoni dialettali denominata “Sant’Antonino con parole e musiche della nostra terra”, che fin dai suoi esordi è organizzata da Marilena Massarini grazie alla collaborazione del Comune di Piacenza, con il sostegno della Banca di Piacenza, della Cantina Valtidone di Borgonovo e della Cooperativa San Martino.

Lo spettacolo proporrà alcuni tra i più amati interpreti nostrani con motivi vecchi e nuovi dedicati sia ai piacentini, sia agli “arius” che vengono da fuori, ma vogliono scoprire l’anima della nostra città

Piacenza nel Cuore, la ventisettesima edizione il 4 luglio

Piazza Cavalli sarà addobbata come di consueto con drappi biancorossi e il pubblico si potrà accomodare a partire dalle 20.00. Cantare in dialetto per Sant’Antonino in Piazza Cavalli rappresenterà un momento di festa da trascorrere in compagnia cantando le canzoni della nostra tradizione.