Cade da una parete durante una scalata, 61enne ferito e soccorso in elicottero

Uno scalatore di 61 anni, residente in provincia di Piacenza, nel pomeriggio di oggi insieme ad altri amici stava pulendo una via di arrampicata sportiva nella palestra di Ravaliola nel comune di Corte Brugnatella, quando per cause in corso di accertamento è caduto a terra da circa quattro metri di altezza.

Erano da poco passate le 16.30 e il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata di Marsaglia, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Alfeo e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori che hanno confermato l’intervento dell’elicottero. Il mezzo aereo è atterrato sul greto del fiume. Il medico anestesista dopo una prima valutazione gli ha somministrato un analgesico per il forte dolore. Immobilizzato, l’uomo è stato imbarcato sull’elicottero e trasferito all’ospedale Maggiore di Parma.