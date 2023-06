Cade dal trattore e resta schiacciata, grave una donna di 55 anni nei pressi di Farini

Cade dal trattore e resta schiacciata, grave una donna di 55 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in un terreno agricolo nella zona di Farini. Da una prima ricostruzione pare che la donna fosse in piedi sul trattore condotto dal marito, pare per raccogliere frutti da un albero.

Avrebbe però perso l’equilibrio cadendo a terra e restando parzialmente schiacciata dal trattore in movimento. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 che hanno raggiunto il punto preciso dell’incidente per prestare le prime cure del caso alla 55enne.

I sanitari hanno poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la donna al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.