Dall’ambiente al ruolo di Gazzolo, centrodestra: “Maggioranza divisa e città nell’immobilismo” – AUDIO

“Le tensioni in seno alla maggioranza stanno lasciando la città nell’immobilismo”. A sostenerlo, anzi a dare il là al dibattito sull’argomento, è stata Sara Soresi, di Fratelli d’Italia. Nelle ultime sedute, in effetti, la maggioranza si è trovata divisa su alcuni temi, in particolare sul tema ambientale e sulla questione consumo di suolo. Ma anche il ruolo di Paola Gazzolo come presidente del consiglio starebbe causando qualche malumore.

“In campagna elettorale il sindaco Katia Tarasconi è stata molto brava nel pescare a suo sostegno nei diversi bacini elettorali. Questo è un buon modo per vincere le elezioni, ma non sono sicura che sia un buon modo per governare. Ci avete abituato a votazioni scoordinate, voti contrari che si trasformano in favorevoli dall’oggi al domani, a incoerenza mascherata da responsabilità amministrativa. Ma questa accozzaglia di animi diversi all’interno della stessa maggioranza si palesa sempre di più. Avete un capogruppo che ha deciso di non partecipare più alle riunioni dei capigruppo in aperta polemica con il presidente del consiglio. Non ho mai visto né sentito nessuno della maggioranza spendere una sola parola in difesa del presidente del consiglio”.

“La città sta soffrendo per questa situazione, è in un immobilismo preoccupante. Le delibere riguardano progetti iniziati con la scorsa amministrazione. Dov’è lo studio di fattibilità del nuovo ospedale? Dov’è il progetto di riprendersi la Pertite? Il progetto di recupero dell’ex ospedale militare? Il recupero di piazza Cittadella? La fontana di piazzale Marconi?”.

Le preoccupazioni di Soresi hanno accentrato il dibattito in aula con gli interventi di Patrizia Barbieri, Massimo Trespidi per quanto riguarda la minoranza. Per quanto riguarda la maggioranza sono intervenuti Salvatore Scafuto (Pd), Tiziana Albasi (Pd) e Gianluca Ceccarelli (Piacenza Oltre).

Ma per l’amministrazione è stato l’assessore Matteo Bongiorni a prendere la parola, avvertendo che molte delle critiche della minoranza hanno riguardato il suo ambito. In particolare la questione legata a Piazza Cittadella.

“Il tavolo su Piazza Cittadella si è chiuso, sono in fase di stesura i verbali, non c’è nessuna intenzione di fare sorprese”, ha detto. “Come giunta avevamo anticipato l’intenzione di ricevere da un tavolo tecnico la corretta valutazione dal punto di vista economico, finanziaria e tecnica. Noi come giunta non abbiamo ancora i dati, non saranno fatti annunci anticipatori sulla stampa, ma tutto passerà in giunta e tornerà in consiglio comunale”.