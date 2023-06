Cade e batte la testa durante la gara, ciclista 13enne a Parma in eliambulanza

Cade e batte a testa, grave una ciclista di 13 anni. I fatti sono accaduti al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola dove era in corso una gara. La ragazzina è rimasta coinvolta in uno scontro con altre due rivali. Le avversarie hanno riportato qualche contusione non grave e sono state condotte al pronto soccorso di Piacenza.

La 13enne, invece, nel cadere ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha condotto la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. La gara, ovviamente, è stata sospesa.