Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza, ecco Anastasi: “L’obiettivo è portare a casa un trofeo e migliorare a muro”

Il primo momento ufficiale biancorosso del tecnico Andrea Anastasi si è tenuto oggi pomeriggio alla Nordmeccanica S.p.A. della Famiglia Cerciello, storica azienda e leader nel mondo per la produzione di imballaggi flessibili. Nordmeccanica S.p.A., Gold Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da quattro stagioni anche nella prossima sarà a fianco della Società Biancorossa. Per lui un anno di contratto.

La carriera

Sessantaduenne, nativo di Poggio Rusco in provincia di Mantova, una grande carriera da giocatore con 141 presenze nella nazionale “dei Fenomeni”, una lunga carriera da allenatore iniziata, subito dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, nella stagione 1994-1995 a Brescia. A Montichiari il tecnico mantovano ha allenato dal 1995 al 1999 per poi passare a Cuneo dal 2003 al 2005 e la scorsa stagione a Perugia. Queste le tappe italiane da tecnico.

Altri passaggi molto significativi in Polonia dove ha guidato il Trefl Gdansk dal 2014 al 2019 vincendo due edizioni (2014-15 e 2017-18) della coppa nazionale e la Supercoppa polacca nel 2015. Dal 2019 fino all’estate del 2022 ha allenato il Projekt Varsavia per poi tornare nel campionato italiano alla guida di Perugia.

In mezzo tanta, tantissima nazionale. Per due volte quella italiana (dal 1999 al 2003 e dal 2007 al 2010) vincendo le World League del 1999 e del 2000 oltre agli europei del 1999, terzo posto alle Olimpiadi del 2000 e secondo alla World League 2001 e agli europei del 2001. Ha guidato la nazionale spagnola dal 2005 al 2007 vincendo il titolo europeo nel 2007, quella polacca dal 2011 al 2013 ottenendo piazzamenti di rilievo e la vittoria nella World League del 2012 e quella belga nella stagione 2018-2019.

Vincenzo Cerciello (Vicepresidente Nordmeccanica S.p.A.)

“Siamo convinti che la scelta di avere Anastasi sulla panchina della squadra per la prossima stagione sia stata la più giusta, la sua esperienza anche a livello internazionale potrà essere di grande aiuto sia ai giocatori che alla Società per affrontare tutte le competizioni che ci aspettano l’anno prossimo. Competizioni che la squadra dovrà affrontare da leader, noi siamo vicini alla famiglia Curti, il progetto va avanti e noi come azienda e famiglia Cerciello saremo al suo fianco anche nella prossima stagione”.

Giuseppe Bongiorni (Vicepresidente)

“Benvenuto ad Anastasi da parte di tutti noi, da parte della CGI che sposa questo progetto sportivo con Gas Sales e Bluenergy e dalla piazza di Piacenza. Il nostro progetto è al sesto anno, nel quinquennio che si è chiuso il primo obiettivo era entrare nelle quattro top leader del campionato e l’obiettivo è stato raggiunto. Le ambizioni anche per la prossima stagione sono rinnovate ed importanti, usciamo da una stagione altalenante ma dove abbiamo colto importanti successi, l’importante per la prossima sarà quello di gestire al meglio le energie mentali e fisiche per potere essere presenti al meglio nei momenti importanti. E siamo convinti che Anastasi sia la persona giusta per farlo”.

Alessandro Fei (Direttore Sportivo)

“Andrea lo conosco bene mi ha allenato in Nazionale ed è stato lui a farmi iniziare a giocare come opposto. Sono, siamo particolarmente felici come Società di potere lavorare con lui, sono certo che darà il cento per cento come ha sempre fatto e darà una mano a tutto lo staff per lavorare in grande sinergia per raggiungere risultati ancora più importanti di quelli già ottenuti. Da parte nostra come Società ci sarà la massima collaborazione ad aiutarlo nei momenti di difficoltà”.

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Piacenza)

“Cercherò di fare il mio meglio per mettere in condizioni i ragazzi di dare tutto quello che hanno in campo, come sapete la prossima stagione sarà complicatissima, giocheremo ogni tre giorni, avremo una Champions League da affrontare, una manifestazione meravigliosa che Piacenza meritava di giocare. Ci saranno tante difficoltà ma sono positivo perché la squadra è quella dello scorso anno e questo ci avvantaggia visto che avremo poco tempo di prepararci per la stagione poiché tanti giocatori arriveranno solo un paio di settimane prima dell’avvio di stagione.

Ci sarà da gestire mentalmente e fisicamente tutti i ragazzi che saranno impegnati con le varie nazionali, la nostra bravura dovrà essere quello di rigenerare tutti questi ragazzi soprattutto da un punto di vista mentale. Il mio obiettivo in questa estate lunga è fare una buona programmazione. So di avere una squadra forte, cercheremo di migliorare a muro e dare sempre più continuità alla fase di ricezione e battuta perché senza quelle non si va da nessuna parte. L’obiettivo è vincere almeno un trofeo nella prossima stagione, tutti noi lavoriamo per vincere. Ho un contratto annuale, impareremo a conoscerci strada facendo e poi vedremo”.

Elisabetta Curti (Presidente Gas Sales Piacenza):

“Le aspettative sono tante inutile nasconderlo e ci aspettiamo un ulteriore miglioramento in fatto di risultati rispetto alla scorsa stagione. Ma non lavoriamo solo sulla prima squadra ma anche sul settore giovanile con cui abbiamo raggiunto con tre squadre le Finali Nazionali ed è per noi un grande orgoglio”.

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO