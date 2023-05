Cade mentre viaggia in monopattino in viale Dante, grave 30enne

Cade mentre viaggia in monopattino in viale Dante, grave. I fatti sono accaduti ieri. L’uomo, 30enne di origini rumene, stava procedendo in viale Dante a bordo di un monopattino quando, forse a causa dell’asfalto scivoloso, ha perso il controllo ed è caduto. L’impatto con l’asfalto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso di Piacenza nel reparto di Rianimazione. Considerate le sue condizioni, i sanitari piacentini hanno predisposto il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma.