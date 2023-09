Trauma cranico e arresto cardiaco dopo la caduta dalla scala, grave un uomo

Cade da una scala e batte la testa, grave un uomo. I fatti sono accaduti nella zona di Borgonovo. L’uomo si trovava in cima a una scala, a circa due metri di altezza, per imbiancare alcune pareti di un’abitazione. A un certo punto, per motivi da chiarire, l’uomo è caduto battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato l’uomo, oltre che segnato da un grave trauma cranico, anche in arresto cardiaco. Subito gli operatori hanno iniziato a prestare le prime cure del caso sul posto, con l’ausilio di un defibrillatore.

Nel frattempo sul luogo dell’incidente è atterrata l’eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.