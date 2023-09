A Piacenza la scuola internazionale di alta formazione medica sul dolore cronico

Nei giorni 24-28 Settembre avrà luogo a Piacenza la Scuola “Rehabilitation of Pain and Pain-related Disability”, realizzata sotto l’egida della Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitazione e dello European Board of Physical and Rehabilitation Medicine.

La scuola è diretta dal Dott. Roberto Casale e patrocinata dalle maggiori società scientifiche del settore.

Parteciperanno alla scuola medici provenienti da tutta Europa, che avranno la possibilità di confrontarsi con una faculty internazionale, in 4 giornate di alta formazione.

L’OMS ha affermato che il dolore cronico è una malattia invalidante e che quindi la medicina fisica e riabilitativa ha un ruolo fondamentale nella gestione del paziente con dolore cronico e della relativa disabilità.

La Scuola aiuterà i partecipanti a perfezionare non solo il loro approccio diagnostico clinico per identificare i vari fenotipi di dolore, a migliorare la loro capacità di interpretare i risultati clinici, strumentali e di laboratorio, ma anche e soprattutto a stabilire il trattamento riabilitativo e farmacologico più appropriato per superare il dolore e la condizione disabilitante correlata.

La scuola avrà cadenza annuale.