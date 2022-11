Calcio dilettanti, i risultati: Agazzanese raggiunta in pieno recupero; in Promozione “manita” del Gotico

Tutti i risultati del weekend di calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Termina 3-3 il big match tra Cittadella Vis Modena – Agazzanese , pareggio che consente alla squadra granata di rosicchiare un punto alla Virtus Castelfranco in testa alla classifica. Partono forte i padroni di casa con Covili al 10′, rispondono gli ospiti prima pareggiando al 38′ con Daniello per poi passare in vantaggio al 68′ con la rete di Barba, arriva il doppio vantaggio al 76′ con Forbiti. Bravi i Modenesi a pareggiarla in 10 minuti prima con Bellentani al 83′ ed infine con Serra in exstremis. Cade in casa del Colorno la Castellana Fontana per 0-1. Stesso risultato per Nibbiano Valtidone che esce sconfitta per 0-1 nella trasferta con Traversetolo.

In campo anche:

Arcetana – Campagnola 0-4

San Donnino – Anzolavino 1-0

Boretto – V.Castelfranco 4-1

Castelvetro – Real Formigine 0-1

Pieve Nonantola – Vignolese 1-0

Modenese – Sasso Marconi 2-1

Rolo – Fidentina 2-1

Promozione

Trionfa nell’anticipo di sabato sera Vigolo Marchese in rimonta 2-1 contro Fornovo Medenese.Termina 3-2 un derby infuocato tra Carpaneto Chero e Pontenurese. Brutta sconfitta della Bobbiese per 3-1 in casa della Pol. Il Cervo. Il Gotico Garibaldina travolge 5-1 il Noceto. Infine,vince di misura 1-0 l’Alsenese davanti al suo pubblico contro Traversetolo.

In campo anche:

Carignano – Pol. Brescello 2-0

Solignano – Terme Monticelli

Tonnotto S. Secondo – Felino 2-1

Prima Categoria

Continua il suo grande momento la Borgonovese che batte 2-1 Soragna in casa. Si tiene ancorata al secondo posto la Pontolliese Gazzola vincendo 1-0 in trasferta a Fidenza. Vittoria convincente dello Sp. Fiorenzuola che batte 4-1 lo Zibello Polesine.

In campo anche:

Fontanellatese – Vigolzone 2-1

Fiore Pallavicino – Junior Drago 0-3

Lugagnanese – Sarmatese 2-2

Sannazzarese – Ziano 1-0

Spes Borgotrebbia – Viarolese Sissa 1-1

Seconda Categoria

Nel girone A, pareggiano 1-1 Bobbio Perino e Rottofreno. Vittoria abbondante per 5-1 del San Giuseppe sul Gragnano. Finisce in parità lo scontro al vertice tra Riverniviano e S. Nicolò (2-2).

In campo anche:

Gossolengo Pittolo – Travese 2-1

Libertas S. Corrado – Pianellese 1-0

Podenzano – Audax C. Libertas 1-3

S. Rocco al Porto – San Lazzaro 0-4

Nel girone B, pareggio 2-2 tra Gropparello e Mezzani, cade il San Polo in casa 1-0 contro una Pro Villanova in zona playoff, pareggio 1-1 tra Cadeo e Virtus San Lorenzo che non muove la classifica.

In campo anche

Arquatese – Corte calcio 0-0

Fraore – Sambisalso 0-4

Fulgor S. Secondo – Fonta Calcio 5-0

San Leo – Salicetese 2-0

Terza Categoria

Virtus Piacenza che si conferma in vetta alla classifica con una ampia vittoria per 7-3 ai danni dell’Alseno, vittoria di lusso del San Polo che si impone 2-1 contro il Caorso, infine la Besurica a sorpresa vince largamente 5-0 contro l’Academy Moretti.

Farini Bettola – Primogenita 2-0

Bivio Volante – Fulgor Fiorenzuola 1-1

Folgore – San Filippo Neri 2-1

Turris-Podenzanese 3-2

Vernasca – Gerbidosipa 2-1



