Calcio dilettanti, i risultati: colpaccio della Castellana Fontana

Ecco, tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Bella vittoria del Nibbiano&Valtidone in casa del Colorno. Colpaccio della Castellana Fontana nel derby contro l’Alsenese.

Eccellenza

Sconfitta casalinga per l’Agazzanese contro la Modenese che passa per 2-0 grazie alle reti di Ouattara e Serroukh. Il Nibbiano&Valtidone è, invece, autore di una grande prova contro il Colorno. La squadra del presidente Alberici vince 3-1 grazie alla doppietta di Minasola e al gol di Maione e sale al quinto posto in graduatoria.

In campo anche:

Arcetana – Rolo 1-1

Cittadella Vis Modena – Bibbiano San Polo 5-0

Fidentina – Real Formigine 3-3

Piccardo Traversetolo – Salsomaggiore 1-0

Sanmichelese – Felino 3-1

A riposo il Campagnola

Promozione

Una super Castellana Fontana vince il derby contro la capolista Alsenese per 4-2 e accorcia il gap che ora è di una sola distanza. La Bobbiese rimane agganciata nonostante il terzo pareggio di fila (1-1 contro la Langhiranese). Il Gotico Garibaldina supera 3-1 il fanalino di coda Viarolese. La Pontenurese supera 2-0 in trasferta la Futura Fornovo Medesano. Infine, il Vigolo Marchese pareggia 1-1 in casa della Polisportiva Il Cervo.

In campo anche:

Noceto – Carignano 1-1

Tonnotto San Secondo – Fiore Pallavicino 3-0

Prima Categoria

Buone notizie per il Carpaneto Chero capolista che quest’oggi ha riposato, visto che il Rottofreno ha dominato e vinto 5-1 contro la seconda forza del campionato Zibello Polesine. Pareggio 1-1 nel derby tra Sarmatese e Borgonovese. Stesso risultato anche nella sfida tra Sporting Fiorenzuola e Vigolzone.

In campo anche:

Fidenza – Podenzano 1-0

Spes Borgotrebbia – Pontolliese Gazzola 3-3

Ziano – Sannazzarese 3-2

Seconda Categoria

Nel girone A, vince di misura 1-0 il San Nicolò Calendasco contro il San Corrado, mentre la capolista Junior Drago cala il tris in trasferta sul campo della Turris (finisce 3-1). Cade malamente il Gossolengo Pittolo per 5-2 in casa del Gragnano.

In campo anche:

Bobbio Perino – San Filippo Neri 3-1

Rivergaro – San Lazzaro 3-2

San Rocco – Niviano 0-2

San Giuseppe – Audax Libertas 0-2

Nel girone B, invece, 1-1 nella sfida tra Mezzani e Corte. La Virtus San Lorenzo vince 3-1 contro il San Leo. La Pro Villanova batte lo Scanderbeg per 3-2

In campo anche:

Fraore – Montebello 2-2

Lugagnanese – Caorso 4-2

Sissa – Arquatese 0-3

Vicofertile – Salicetese 1-1

Terza Categoria

Grande vittoria della Pianellese per 5-0 contro il Vernasca. Vince, ma di misura, il Lyons Quarto in casa della Travese 1-0. Il Fulgor Fiorenzuola impatta 3-2 contro la Primogenita.

In campo anche:

Farini Bettola – Gerbidosipa 1-1

Cadeo – Bivio Volante 3-1

Gropparello – San Polo 3-3

Virtus Piacenza – San Giorgio 2-0

