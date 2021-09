Calcio dilettanti, i risultati del weekend: derby alla Bobbiese, la Castellana Fontana ne fa 6

Sulla carta era un weekend di calcio dilettanti davvero ricco e interessante e così è stato. In Promozione, la Bobbiese domina il derby contro il Vigolo Marchese e si impone 4-1; mentre la Castellana Fontana ne fa addirittura 6 contro la Langhiranese.

Eccellenza

Non trova ancora la vittoria l’Agazzanese. Nella gara casalinga contro il Cittadella, la formazione amaranto non va oltre l’1-1, rete di Rantier su rigore. Pareggio anche per il Nibbiano&Valtidone in casa della Modenese per 2-2 (in gol Vago ed Equo).

Promozione

Una super Bobbiese domina il derby contro il Vigolo Marchese vincendo per 4-1 e, ora, si trova al comando a punteggio pieno assieme al Noceto. La Castellana Fontana segna addirittura 6 gol contro la Langhiranese (6-0). Si mantiene nelle zone alte della classifica anche l’Alsenese che vince 1-0 contro il Carignano. Trova finalmente il primo successo stagionale la Pontenurese che supera in casa Il Cervo per 3-1. Infine, cade 1-0 il Gotico Garibaldina contro il sopracitato Noceto.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, il Carpaneto Chero espugna per 3-1 la tana della Pontolliese Gazzola; il Vigolzone cala il poker (4-1) nel derby contro il Podenzano; pareggio a reti bianche tra Spes Borgotrebbia e Sporting Fiorenzuola. In Seconda, girone A, il Bobbio Perino resta in vetta con la vittoria per 3-1 contro il San Rocco; bene il Gragnano che infligge un netto 4-2 all’Audax Libertas; un ottimo Junior Drago, invece, batte il Niviano per 4-1. Nel girone B, l’Arquarese vince in casa 3-2 contro il San Leo; pareggio 2-2 nel derby tra Caorso e Pro Vilanova; la Lugagnese tira fuori gli artigli sul campo della Sissa e porta a casa i tre punti (1-2). Infine, in Terza Categoria a girone unico, il Gropparello segna 5 gol alla Polisportiva BF (5-2); il Lyons Quarto vince 3-1 in casa della Primogenita; il Vernasca batte 3-2 il Bivio Volante.

