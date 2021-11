Treviglio – Bakery Piacenza, segui la gara in diretta dalle 18.00

Nell’ottava giornata del girone verde di Serie A2 la Bakery Piacenza viaggia in quel di Treviglio, la squadra di coach Carrea non ha ancora perso tra le mura amiche in questo campionato.

Primo Quarto 32-14

Treviglio si presenta a questo incontro reduce tra quattro vittorie consecutive, Piacenza invece dopo la vittoria contro Mantova ha perso al PalaBakery contro Trapani. Potts bagna la partita con la tripla vincente. Fallo in attacco, proprio di Potts che sfonda su Lucarelli. Primi punti anche per Sacchetti, ancora ferma a 0 la Bakery. Difesa fortissima di Treviglio in questo avvio, Piacenza non riesce a tirare. Continua il parziale: 9-0. Donzelli sblocca dalla lunetta per i biancorossi con un 2/2. Ancora Rodriguez, da 3: 17 a 6. Timeout: padroni di casa avanti di 11 punti. Due punti anche per Lupusor, la Bakery arranca. Bonacini con problemi di falli ha lasciato il posto a Perin: il capitano insieme a Raivio tentano di mantenere i biancorossi, che tirano dal campo con il 25%, a galla. Finisce il quarto: 32 a 14 per Treviglio.

Secondo Quarto 55-29

Sbaglia Miaschi, rimbalzo di Donzelli. Prima tripla biancorossa: Bonacini, 34-17. Langston ha vita facile sotto canestro, ancora punti per l’americano. Seconda tripla consecutiva di Piacenza, stavolta di Perin. La Bakery è doppiata: 40-20. Sedici tiri dal campo, dodici assist per Treviglio. Terzo fallo di D’Almeida. Lupusor scatenato in uscita dalla panchina: 12 punti con 2/3 da oltre l’arco. Sottomano vincente di Potts: 53 a 26. Morse scuote i suoi con una schiacciatona. Passi fischiati da Potts. Anche Raivio sbaglia dalla lunetta, 53 a 29. Finisce anche il secondo quarto, padroni di casa avanti 55 a 29.

Terzo Quarto

Quarto Quarto