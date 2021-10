Calcio dilettanti, i risultati del weekend: bene la Pontenurese, pari nel derby

Ecco, come di consueto, i risultati del weekend del Calcio dilettanti piacentino. Crolla l’Agazzanese in casa del Colorno, mentre la Pontenurese cala il poker. Termina in parità l’attesissimo derby tra Bobbiese e Alsenese.

Segui tutto il Calcio dilettanti piacentino sulle frequenze di Radio Sound!

Eccellenza

Tonfo per l’Agazzanese che in casa del Colorno subisce una sconfitta dura da digerire. I parmensi vincono 5-1 con gol della bandiera firmato da Reggiani. Bene, invece, il Nibbiano&Valtidone che in casa supera 2-1 il Salsomaggiore (reti di Minasola e Maione).

Promozione

Termina con un pari a reti bianche il derby tra Bobbiese e Alsenese, con i neroverdi che mantengono la vetta. La Castellana Fontana pareggia 2-2 in casa del Noceto. Una super Pontenurese cala il poker contro il Fiore Pallavicino (4-0). Il Vigolo Marchese trova la prima vittoria stagionale contro la Langhiranese (2-0). Infine, il Gotico Garibaldina perde 2-0 nella tana del Tonnotto San Secondo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, la Sannazzarese esce sconfitta dallo scontro contro la capolista Zibello Polesine (2-1); lo Sporting Fiorenzuola pareggia 2-2 contro il Fidenza; mentre, il Carpaneto Chero vince di misura 1-0 contro la Spes Borgotrebbia. In Seconda A, lo scontro al vertice tra Junior Drago e Bobbio Perino termina 1-1; il Gossolengo Pittolo vince 3-2 contro il San Rocco; il Niviano perde in casa per 2-1 contro il San Nicolò Calendasco. In Seconda B, Salicetese-Corte finisce 0-0; la capolista Vicofertile cala il tris al Fraore (3-0); la Lugagnanese vince 3-1 in casa del Pro Villanova. In Terza, infine, Folgore-Vernasca termina con un pirotecnico 4-4; la Virtus Piacenza e vince 3-1; perde, invece, 1-0 la Pianellese sul campo del Cadeo.

Clicca qui per leggere il pre partita