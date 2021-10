Calcio dilettanti, il programma del weekend: big match Bobbiese-Alsenese

Weekend attesissimo per il Calcio dilettanti piacentino. In Promozione, derby e scontro al vertice in Bobbiese-Alsenese e big match anche per la Castellana Fontana che è ospite del Noceto.

Eccellenza

Dopo il pari per 3-3 contro la Sanmichelese, l’Agazzanese fa visita al Colorno, squadra che occupa la quarta piazza in classifica, ma che arriva da una sconfitta di misura contro il Cittadella. Gli amaranto sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

Il Nibbiano&Valtidone, invece, ospita il Salsomaggiore per rifarsi della sconfitta rimediata contro la capolista Rolo.

Promozione

La Bobbiese, capolista imbattuta, ospita nel derby piacentino la diretta inseguitrice Alsenese in una partita agguerrita per il vertice della classifica. La Castellana Fontana gioca in anticipo sabato sera in quel di Noceto. Il Gotico Garibaldina vuole tornare alla vittoria contro il Tonnotto San Secondo. La Pontenurese, invece, ha la possibilità di risollevare la classifica contro il Fiore Pallavicino. Infine, il fanalino di coda Vigolo Marchese ospita la Langhiranese desideroso di raccogliere i primi punti stagionali.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, la Sannazzarese fa visita alla capolista Zibello Polesine; il Carpaneto Chero è impegnato contro la Spes Borgotrebbia in un match da vivere tutto d’un fiato; lo Sporting Fiorenzuola, invece, ha sulla carta una partita semplice contro il Fidenza. In Seconda, girone A, sfida al vertice tra Bobbio Perino e Junior Drago; il Gragnano se la vede con il San Giuseppe; il Niviano si scontra con il San Nicolò Calendasco. Nel girone B, invece, derby tra Caorso e Arquatese; la Salicetese ospita il Corte Calcio; il Pro Villanova vede di fronte a sé la Lugagnanese. In Terza Categoria a girone unico, infine, la Pianellese è impegnata sul campo del Cadeo; il Lyons Quarto se la vede con il San Giorgio; mentre, il Vernasca trova la Folgore.

