Calcio dilettanti, il programma: in Promozione derby Bobbiese-Vigolo

Il terzo weekend di Calcio dilettanti è agli sgoccioli. In programma ci sono tanti match importanti, ma attenzione alla Promozione e, in particolare, al derby tra Bobbiese e Vigolo Marchese e al big match Alsenese-Carignano. Appuntamento con tutti i campionati domenica 26 settembre alle 15:30.

Eccellenza

Nel girone A di Eccellenza, il Nibbiano&Valtidone, reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro il Felino, va a far visita alla Modenese, formazione che ha raccolto due pareggi in altrettante partite disputate. L’Agazzanese, invece, dopo un inizio a rilento, cerca i tre punti contro l’ostico Cittadella, che arriva da una vittoria di misura per 1-0 sul Campagnola.

Promozione

Focus particolare al derby tra Bobbiese e Vigolo Marchese. Gli ospiti che sono ancora in cerca del primo risultato utile stagionale, mentre la Bobbiese è a bottino pieno. Impegno di spessore anche per l’Alsenese che, tra le mura amiche, riceve il Carignano. La Castellana Fontana ospita la Langhiranese. Il Gotico Garibaldina riceve la capolista Noceto, mentre la Pontenurese cerca riscatto contro Il Cervo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, match sulla carta facile per la Sarmatese che incontra il Fidenza; partita ad alte altitudini tra Sporting Fiorenzuola e Spes Borgotrebbia; la Pontolliese Gazzola, dopo il poker rifilato al Rottofreno, se la vede contro il Carpaneto Chero. In Seconda girone A, Bobbio Perino in trasferta a San Rocco; l’Audax Libertas sfida in casa il Gragnano; il San Giuseppe fa visita al San Lazzaro. Nel girone B, invece, l’Arquatese cerca i tre punti contro il San Leo; derby tra Caorso e Pro Villanova; il Corte Calcio riceve lo Scanderbeg. In Terza Categoria, infine, la capolista Vernasca se la vede contro il Bivio Volante; la Pianellese ospita il fanalino di coda Alseno; poi, Lyons Quarto-Primogenita.

