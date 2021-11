Calcio dilettanti, i risultati del weekend piacentino: gol a profusione nei derby

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino. Agazzanese e Nibbiano impattano sul 2-2, così come Castellana-Fontana e Bobbiese. La Pontenurese batte 4-3 il Vigolo, mentre l’Alsenese espugna il campo del Gotico. In prima categoria è sempre più fuga per il Chero Carpaneto.

Eccellenza, nona giornata

È finito 2-2 il super derby di Eccellenza tra Agazzanese e Nibbiano Valtidone (giocato sabato alle 15:00). Le due compagini piacentine si sono divise un punto a testa, trovando il secondo risultato utile consecutivo.

La sfida è stata aperta al minuto 33, quando Riccardo Manna ha siglato il vantaggio per i padroni di casa. Una gioia che è durata pochissimo però, perché appena un minuto dopo il pareggio di Equo ha rimesso in equilibrio il match. A 12′ dal termine ci ha pensato bomber Daniele Cacia a portare avanti il Nibbiano, ma in pieno recupero, al 95esimo, Traorè ha scritto la parole fine con il gol del definitivo 2-2. Agazzanese ancora penultima in classifica; Nibbiano 11º.

Gli altri risultati del girone

Arcetana-Modenese 0-0

Campagnola-Salsomaggiore 2-0

Cittadella-Felino 3-2

Colorno-Real Formigine 4-0

Piccardo Traversetolo-Bibbiano S. Polo 3-0

Sanmichelese-Fidentina 2-3

Promozione, nona giornata

Tutto in 10 minuti tra Castellana-Fontana e Bobbiese, che impattano 2-2 nell’anticipo di sabato sera e mantengono inalterato il divario in classifica (2 punti in favore dei neroverdi). Ad aprire le danze Roberto Pagani (Castellana), pareggio di Franchi, nuovo vantaggio casalingo con Loris Toscani e secondo pari di Jakimovski.

Passando alla domenica, vietata ai deboli di cuore Pontenurese-Vigolo Marchese. I padroni di casa la spuntano 4-3, ma tremano dopo aver toccato anche il 4-0. Mentre nel terzo e ultimo derby di giornata, grandissimo risultato dell’Alsenese: i gialloblu espugnano il campo del Gotico (2-3) e raggiungono la Bobbiese in testa alla classifica.

Gli altri risultati del girone

Futura-Viarolese 2-0

Langhiranese-Carignano 0-2

Noceto-Pallavicino 5-0

Tonnotto S. Secondo-Il Cervo 2-0

Prima categoria, nona giornata

Splendida vittoria del Chero Carpaneto! La società del presidente Pietro Filippi espugna 4-2 (doppietta Guarini) il campo dello Sporting Fiorenzuola e continua la sua marcia brutale al primo posto. Negli altri due big match, Fidenza-Sannazzarese e Ziano-Zibello impattano sull’1-1.

Gli altri risultati del girone

Rottofreno-Borgonovese 3-3

Sarmatese-Vigolzone 2-0

Spes Borgotrebbia-Podenzano 2-1

Seconda Categoria, ottava giornata (A) e nona giornata (B)

(Girone A) Domenica da favola per il San Nicolò Calendasco, che distrugge 3-0 in trasferta il San Giuseppe e mantiene il passo della capolista Junior Drago (-2). Importante vittoria anche del Gossolengo-Pittolo: gli ospiti passano 1-0 in casa del Bobbio Perino e salgono al terzo posto.

(Girone B) La contesa ad alta quota tra Vicofertile e Scanderbeg finisce 0-0. Ne approfitta la Lugagnanese, che mette le marce alte contro il San Leo, si diverte, rifila 5 gol ai parmensi e vola al terzo posto.

Gli altri risultati del girone A

Audax-Niviano 0-1

Gragnano-Turris 3-2

San Corrado-San Filippo Neri 3-1

Rivergaro-Junior Drago 2-3

San Rocco-San Lazzaro 2-4

Gli altri risultati del girone B

Corte Calcio-Pro Villanova 0-0

Fraore-Arquatese 0-0

Mezzani-Montebello 1-1

Sissa-Caorso 3-0

San Lorenzo-Salicetese 1-1

Terza categoria, nona giornata

La Pianellese batte anche il Bivio Volante (1-0), approfitta del passo falso del Lyons Quarto (1-1 contro l’Alseno, ultimo) e scappa via in classifica. Virtus Piacenza-Vernasca termineranno intorno alle 18:30.

Gli altri risultati del girone

Cadeo-Gerbido 2-0

Fulgor Fiorenzuola-Folgore 1-3

Gropparello-Primogenita 3-2

San Giorgio-San Polo 1-1

Travese-Farini Bettola 2-1