Mantova – Bakery Piacenza, segui la gara in DIRETTA: 29-43 all’intervallo

Segui la partita tra Mantova e Bakery Piacenza in diretta sulle frequenze di Radio Sound, gara valida per la sesta giornata di Serie A2 girone Verde.

Primo Quarto 15-20

Primo possesso per Piacenza: Bonacini appoggia indisturbato. Molto aggressiva la Bakery, sia in attacco che in difesa: Di Carlo costretto al timeout sotto di 7 punti. Laganà inizia a carburare, dentro anche Cortese: padroni di casa a -5. Dentro Sacchettini per Morse. Quinto punto per Iannuzzi. 17 a 12 per la Bakery ad 1′ dalla chiusura del primo quarto. Bonacini si gioca l’uno vs uno nel finale, ha la meglio la difesa. Dopo 10′ Mantova 15, Bakery Piacenza 20.

Secondo Quarto 29-43

Rimbalzone poderoso di Morse, Piacenza mantiene l’abbrivio. Ancora Morse, stavolta con l’assist per Donzelli: nuovo timeout di Di Carlo, massimo vantaggio Bakery 26-15. 18 a 8 il conteggio dei rimbalzi al momento in favore di Piacenza. Mantova segna due punti nei primi 5′ del secondo quarto. La Bakery continua a macinare: seconda tripla di serata per Lucarelli. In finale di quarto leggero calo difensivo di Piacenza, che permette a Laganà di trovare con facilità la via del canestro. Dopo due quarti Mantova 29, Piacenza 43.

Terzo Quarto

Quarto Quarto