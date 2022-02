Calcio dilettanti, i risultati: derby alla Bobbiese; la Castellana cala il poker

Ecco tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

L’Agazzanese cade all’ultimo secondo nel match casalingo contro il Colorno. Toma condanna gli amaranto al 95’ e i parmensi salgono al primo posto in classifica.

Risultato negativo anche per il Nibbiano&Valtidone che perde 2-1 in casa del Salsomaggiore e vede allontanarsi la vetta, distante ora 5 punti. Per i biancorossoblù la rete è firmata da Cacia.

In campo anche:

Arcetana-Fidentina 1-1

Campagnola-Real Formigine 0-1

Modenese-Bibbiano 4-0

Piccardo Traversetolo-Sanmichelese 2-1

Rolo-Felino 0-0

A riposo il Cittadella Vis Modena.

Promozione

La Castellana Fontana ne rifila 4 alla Langhiranese (finisce 4-0) e rimane al comando appaiata al Tonnotto. Nel derby tra Vigolo Marchese e Bobbiese la spuntano i neroverdi per 3-2. Goleada nel match tra Noceto e Gotico Garibaldina, con i piacentini che si impongono per 5-2. Debacle della Pontenurese in casa della Polisportiva Il Cervo (5-1). Perde anche l’Alsenese nel big match contro il Carignano, che si impone 3-2.

In campo anche:

Fiore Pallavicino-Viarolese 3-0

Tonnotto San Secondo-Fornovo Medesano 2-0

Prima Categoria

Il Carpaneto Chero subisce una brutta sconfitta in casa contro la Pontolliese Gazzola per 2-0 e viene raggiunto al comando dalla Sarmatese, che invece si è imposta per 2-0 sul Fidenza. Perde, invece, lo Sporting Fiorenzuola 1-0 contro la Spes Borgotrebbia.

In campo anche:

Borgonovese-Sannazzarese 0-1

Rottofreno-Ziano 2-3

Vigolzone-Podenzano 2-0

Riposa lo Zibello Polesine

Seconda Categoria

Nel girone A, il Gossolengo Pittolo si impone 2-0 in casa contro il San Filippo Neri. La capolista Junior Drago vince 2-1 in casa contro il Niviano. Vince in trasferta, invece, il San Nicolò Calendaso per 3-1 sul campo della Turris.

In campo anche:

Bobbio Perino-San Rocco 2-1

Gragnano-Audax Libertas 2-2

Rivergaro-San Corrado 3-0

San Lazzaro-San Giuseppe 1-0

Nel girone B, invece, la capolista Vicofertile vince di misura 1-0 contro il Montebello. La Lugagnanese perde in casa per 1-0 contro il Mezzani. Pareggio a reti bianche 0-0 tra Virtus San Lorenzo e Corte.

In campo anche:

Pro Villanova-San Leo 3-2

Salicetese-Caorso 4-1

Scanderbeg-Arquatese 1-1

Sissa-Fraore 2-1

Terza Categoria

La Virtus Piacenza vince in trasferta 2-0 contro l’Alseno. Vittoria casalinga con tanto di poker (4-2) per la capolista Pianellese contro la Fulgor Fiorenzuola. Il Gropparello si impone 2-1 in casa del Cadeo.

In campo anche:

Farini Bettola-Primogenita in campo alle 17.35

Gerbidosipa-Vernasca 1-1

Lyons Quarto-Folgore 3-1

San Polo-Bivio Volante 2-2

Travese-San Giorgio 1-2

