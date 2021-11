Calcio dilettanti, il programma completo del weekend piacentino

Ecco il programma completo del weekend di Calcio dilettanti piacentino: valanga di derby tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Segui tutto il Calcio dilettanti piacentino sulle frequenze di Radio Sound!

Eccellenza, nona giornata

Super derby in Eccellenza tra Agazzanese e Nibbiano Valtidone. Le due compagini piacentine, dopo aver pareggiato rispettivamente contro Fidentina e Campagnola nell’ultimo turno, sabato sera se la vedranno faccia a faccia. Gli amaranto, impantanati nella zona playout, richiedono punti, ma il Nibbiano, che staziona all’ottavo posto, vuole il colpaccio in trasferta. Fischio d’inizio alle 20:30.

In campo anche

Arcetana-Modenese

Campagnola-Salsomaggiore

Cittadella-Felino

Colorno-Real Formigine

Piccardo Traversetolo-Bibbiano S. Polo

Sanmichelese-Fidentina

Promozione, nona giornata

Dal derby di Eccellenza a quelli di Promozione, senza soluzione di continuità. Si parte anche qua sabato sera (sempre alle 20:30), con la Bobbiese che porta la propria leadership (+2) in casa della prima inseguitrice Castellana-Fontana. L’altra squadra-segugio è l’Alsenese (stessi punti della Castellana), che domenica alle 14:30 viaggia verso Piacenza per affrontare il Gotico. Ultima, ma non meno importante, la sfida di centroclassifica tra Pontenurese e Vigolo Marchese.

In campo anche

Futura-Viarolese

Langhiranese-Carignano

Noceto-Pallavicino

Tonnotto S. Secondo-Il Cervo

Prima categoria, nona giornata

Di derby in derby scendiamo fino alla prima categoria, dove domenica alle 14:30 si affronteranno Sporting Fiorenzuola e Chero Carpaneto. I valdardesi, reduci dal 3-1 sul Rottofreno, vogliono la vittoria, ma il Chero, che ha 6 punti di vantaggio sui fiorenzuolani, potrà anche giocare per il pareggio. Restando ai piani alti, lo Zibello (secondo) va in casa dello Ziano e il Fidenza ospita la Sannazzarese.

In campo anche

Rottofreno-Borgonovese

Sarmatese-Vigolzone

Spes Borgotrebbia-Podenzano

Seconda Categoria, ottava giornata (A) e nona giornata (B)

Nel girone A di seconda categoria le due sfide al vertice sono: San Giuseppe-San Nicolò & Bobbio Perino-Gossolengo Pittolo. Nel girone B, invece, tutte le attenzioni saranno su Vicofertile-Scandenbeg: prima contro seconda. Occhio anche alla Lugagnanese, a -4 dalla vetta e impegnata contro il fanalino di coda San Leo.

Girone A, in campo anche

Audax-Niviano

Gragnano-Turris

San Corrado-San Filippo Neri

Rivergaro-Junior Drago

San Rocco-San Lazzaro

Girone B, in campo anche

Corte Calcio-Pro Villanova

Fraore-Arquatese

Mezzani-Montebello

Sissa-Caorso

San Lorenzo-Salicetese

Terza categoria, nona giornata

Turno favorevole alle due big. La Pianellese ospita il Bivio Volante terzultimo e il Lyons Quarto va in casa dell’Alseno (ultimo). La Virtus Piacenza, invece, accoglie il Vernasca.

In campo anche

Cadeo-Gerbido

Fulgor Fiorenzuola-Folgore

Gropparello-Primogenita

San Giorgio-San Polo

Travese-Farini Bettola