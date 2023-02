Calcio dilettanti, il programma: il Nibbiano&Valtidone ospita la Fidentina

Il programma completo del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Fischio d’inizio alle ore 14:30, eccetto i casi segnalati.

Eccellenza

Partita sulla carta agevole per l’Agazzanese che affronta in trasferta la Modenese. Gli amaranto occupano attualmente la quarta piazza, mentre i padroni di casa sono impegnati nella lotta play-out. Discorso opposto, invece, per la Castellana Fontana che riceve in casa la Real Formigine (quinta). Solo la vittoria può soddisfare i castellani ormai confinati al penultimo posto con ben 10 punti di ritardo dalla zona play-out. Infine, il Nibbiano&Valtidone riceve in casa la Fidentina in un match che si prospetta davvero interessante in ottica salvezza diretta.

In campo anche:

Sasso Marconi-Anzolavino (sabato alle 15:00)

Boretto-Vignolese

Borgo San Donnino-Campagnola

Cittadella Vis Modena-La Pieve Nonantola

Colorno-Virtus Castelfranco

Piccardo Traversetolo-Castelvetro

Rolo-Arcetana

Promozione

Nell’anticipo del sabato (ore 15:00), l’Alsenese è impegnata in un test difficile contro il Carignano. Domenica, la Bobbiese ospita il Felino. La capolista Pontenurese se la vede contro la Pol. Il Cervo. Invece, il Gotico Garibaldina, con il morale alle stelle dopo essersi riportato ad un solo punto dalla vetta, gioca in trasferta sul campo della Futura. Il Carpaneto Chero ospita la Pol. Brescello. Infine, il Vigolo Marchese è impegnato in un vero e proprio match salvezza contro il Terme Monticelli.

In campo anche:

Solignano-Noceto

Tonnotto San Secondo-Team Traversetolo

Prima Categoria

La capolista Borgonovese vuole rifarsi contro lo Ziano dopo lo stop dello scorso weekend. La diretta inseguitrice Sarmatese è impegnata in trasferta contro il Fidenza. Infine, big match per la Spes Borgotrebbia (terza) che fa visita alla Sannazzarese (quinta).

In campo anche:

Vigolzone-Pontolliese Gazzola (in campo sabato alle ore 15:00)

Audax Fontanellatese-Lugagnanese

Fiore Pallavicino-Viarolese Sissa

Zibello Polesine-Junior Drago

Sporting Fiorenzuola-Soragna

Seconda Categoria

Nel girone A, la prima della classe Riverniviano ospita tra le mura amiche il Gragnano. Il San Nicolò (secondo) riceve il Bobbio Perino (quarto), mentre il San Lazzaro ha una sfida sulla carta agevole contro la Travese.

In campo anche:

Audax Libertas-Rottofreno

Gossolengo Pittolo-San Corrado

Podenzano-Pianellese

San Rocco-San Giuseppe

Nel girone B, invece, l’Arquatese riceve il Fonta. Impegno importante per il Gropparello che ospita la seconda in classifica Fulgor San Secondo. La Salicetese ospita il San Polo.

In campo anche:

Cadeo-Fraore

Corte-Pro Villanova

San Leo-Combisalso

Mezzani-Virtus San Lorenzo

Terza Categoria

La capolista Virtus Piacenza gioca in trasferta sul campo della Folgore. Il San Polo se la vede in casa contro la Besurica. Infine, il Caorso riceve la Primogenita.

In campo anche:

Farini Bettola-Academy Moretti

Bivio Volante-San Filippo Neri

Gerbidosipa-Fulgor Fiorenzuola

Turris-Alseno

Vernasca-Podenzanese

