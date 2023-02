Calcio dilettanti, i risultati: debacle Pontenurese, perde anche il Gotico

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Crolla la Pontenurese nel derby contro la Bobbiese che passa con un netto 6-0. Perde anche il Gotico Garibaldina per 2-1 in casa del Carpaneto Chero.

Eccellenza

Frenata per l’Agazzanese che in casa del Sasso Marconi non va oltre lo 0-0. Gli amaranto rimangono al quarto posto con tredici punti di ritardo dalla capolista Borgo San Donnino. Bella vittoria della Castellana Fontana nel match salvezza contro il Campagnola. I castellani salgono così a 19 punti e accorciano sulle formazioni che li precedono. Pari anche per il Nibbiano&Valtidone che in casa impatta sull’1-1 contro il Real Formigine (quinto). I biancorossoblu restano fuori dalla zona play-out.

In campo anche:

Rolo-Castelvetro 0-0

Boretto-Arcetana 1-0

Borgo San Donnino-La Pieve Nonantola 4-1

Colorno-Fidentina 1-1

Modenese-Vignolese 1-1

Piccardo Traversetolo-Cittadella 2-4

Virtus Castelfranco-Anzolavino 1-1

Promozione

Clamorosa debacle della capolista Pontenurese che perde con un netto 6-0 il derby contro la Bobbiese. Sconfitta nell’altro derby anche per il Gotico Garibaldina che in casa del Carpaneto Chero cade per 2-1. Perde l’Alsenese il proprio scontro diretto contro la Futura Fornovo Medesano. Infine, stop in un altro scontro diretto anche per il Vigolo Marchese che inciampa tra le mura amiche contro il Team Traversetolo per 3-2.

In campo anche:

Tonnotto-Pol. Brescello 3-0

Felino-Terme Monticelli 2-0

Pol. Il Cervo-Noceto 1-2

Solignano-Carignano 2-2

Prima Categoria

Nell’anticipo del sabato il Vigolzone pareggia a reti bianche 0-0 contro lo Ziano. Allunga così in classifica la Borgonovese che batte 1-0 la Viarolese Sissa e si porta a +10. Perde anche la Spes Borgotrebbia 2-0 per mano del Fidenza.

In campo anche:

Audax Fontanellatese-Sannazzarese 0-1

Fiore Pallavicino-Lugagnanese 0-4

Soragna-Pontolliese Gazzola 2-0

Zibello Polesine-Sarmatese 2-1

Sporting Fiorenzuola-Junior Drago

Seconda Categoria

Nel girone A, pari un po’ a sorpresa del Riverniviano che in casa non va oltre l’1-1 contro il San Corrado. Vince, invece, il San Nicolò per 1-0 in casa contro il San Rocco. Il San Lazzaro esce sconfitto per 2-1 nel proprio match contro il Rottofreno.

In campo anche:

Audax Libertas-Pianellese 1-3

Gossolengo Pittolo-Bobbio Perino 0-0

Podenzano-San Giuseppe 1-2

Travese-Gragnano 1-0

Nel girone B, invece, brutta sconfitta per la capolista Arquatese che in casa cade 1-2 contro il Fraore. Vince la Salicetese con un netto 3-0 contro il Cadeo. Infine, si impone di misura 1-0 la Pro Villanova sul campo della Virtus San Lorenzo.

In campo anche:

Corte-Fonta 1-1

Gropparello-San Polo 1-0

San Leo-Fulgor San Secondo 2-4

Mezzani-Combisalso 1-2

Terza Categoria

La Virtus Piacenza vince per 1-0 nello scontro al vertice contro il Farini Bettola e si porta a +10 in graduatoria. Il San Polo ne approfitta e sale al secondo posto, battendo 3-1 la Folgore. Pari del Caorso per 2-2 contro il San Filippo Neri.

In campo anche:

Bivio Volante-Alseno 2-2

Fulgor Fiorenzuola-Primogenita 3-0

Gerbidosipa-Podenzanese 1-2

Turris-Besurica 3-2

Vernasca-Academy Moretti 0-1

