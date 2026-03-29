Bobbiese – Fiorenzuola 0-1: Antenucci regala il derby ai rossoneri. Araldi: “Vittoria di carattere e sacrificio” AUDIO

29 Marzo 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Bobbiese - Fiorenzuola
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Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 1-0 in trasferta la Bobbiese grazie ad un rigore di Antenucci. Il 9 rossonero regala i 3 punti ai valdardesi che si aggiudicano un derby molto complicato e trovano la seconda vittoria di fila.

Le parole di Araldi dopo Bobbiese – Fiorenzuola ai microfoni di RADIOSOUND

La cronaca del match

Primo Tempo (0-0)

9′ tiro cross di Imprezzabile dalla destra che supera Cantoni e colpisce la traversa: Bobbiese pericolosa

16′ prima occasione anche per il Fiorenzuola con Pinelli che, su calcio di punizione, va direttamente in porta. Sfera che esce di poco sopra la traversa

Finisce a reti inviolate un primo tempo molto equilibrato ma avaro di emozioni in quel di Bobbio: dovranno fare molto di più i rossoneri, nel secondo tempo, per poter portare a casa il match.

Secondo Tempo (1-0)

48′ rischio da parte di Cantoni che si fa intercettare il rinvio e per poco non concede un facile gol a Imprezzabile

50′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Parisi per Caradonna

55′ Fiorenzuola che va in vantaggio con Antenucci su rigore. Fallo di mano netto su tiro di Bandaogo e rigore giustamente fischiato dall’arbitro. In 9 rossonero è freddissimo e sblocca il match

65′ altra occasione per Antenucci che devia di testa un cross di Pinelli, pallone che esce di poco a lato della porta

68′ cambio offensivo per la Bobbiese: dentro Velardi per Gambazza

70′ occasionissima per Guglielmetti che va diretto in porta col destro dopo una ribattuta in area, bravissimo Cantoni e respingere la sfera. Bobbiese molto pericolosa in questa fase di match

73′ altra occasione per la Bobbiese con Compaore che va a botta sicura dopo un corner dalla sinistra: non colpisce bene pallone alto

82′ ci prova Russo dopo un crosso in mezzo. Pallone che esce di poco alla sinistra della porta difesa da Cantoni

Dopo 7 minuti di recupero e molta sofferenza, il Fiorenzuola tiene duro e conquista un’importantissima vittoria. Decide Antenucci su rigore per la seconda vittoria di fila dei rossoneri.

Le Formazioni

BOBBIESE (4-3-3): Ansaldi, Guglielmetti A, Compaore, Balbo, Metti, Bongiorni, Gambazza, Biolchi, Imprezzabile, Scabini, Guglielmetti E. All. Bongiorni
FIORENZUOLA (3-5-2): Cantoni, Dellagiovanna, Benedetti, Varoli, Caradonna, Bandaogo, La Vigna, Mata, Pinelli, Antenucci, Iori. All. Ansaldi

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