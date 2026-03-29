Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio supera la Moma Anderlini in tre set

Pronto riscatto per il team giallobiancoblù, che si lascia alle spalle la sconfitta di Cesena superando per 3-0 la giovane formazione modenese e rilanciando così le ambizioni salvezza.

Nel primo set, dopo alcune difficoltà iniziali, la Pallavolo San Giorgio riesce a imporsi ai vantaggi, annullando ben tre palle set. Nel secondo parziale il team giallobiancoblù prende il controllo del gioco, mentre nel terzo chiude i conti negli scambi finali.

Da segnalare le prestazioni delle centrali Martinelli e Cossali, entrambe in doppia cifra con 26 punti complessivi, oltre a un’ottima prova a muro (11 monster block) e al servizio (10 ace). Una vittoria importante che muove la classifica nella corsa salvezza, con la squadra di coach Capra che sale all’ottavo posto.

Nel set d’apertura la Pallavolo San Giorgio trova il primo break sul 5-3, ma l’Anderlini risponde con un parziale di quattro punti (5-7), mantenendo poi due lunghezze di vantaggio. Un mani out di Sesenna riporta il punteggio in parità (10-10), ma le ospiti allungano nuovamente fino al 12-15. Nonostante il timeout di coach Capra e l’ingresso di Gilioli, l’inerzia resta favorevole all’Anderlini, che vola sul 17-22. Nel momento più difficile, però, la Sangio reagisce: accorcia fino al 22-23 e annulla due palle set con Sesenna e Gilioli (24-24). Un ace di Sesenna ribalta il punteggio (26-25) e Sofia Cornelli chiude il set sul 27-25.

L’Anderlini accusa il colpo in avvio di secondo set. Il turno al servizio di Bresciani, con tre ace, porta le padrone di casa sul 4-0. Il vantaggio resta solido fino al pareggio ospite sull’8-8, ma la Pallavolo San Giorgio ritrova ritmo e allunga sul 14-10. Il capitano firma il 17-11 con un attacco potente e la squadra continua a macinare punti fino al 20-13, chiudendo il set con un ace di Bresciani.

Nel terzo parziale l’Anderlini parte meglio (4-8), ma la Sangio rientra grazie a Martinelli, che firma muro e fast per il 7-9. Le ospiti difendono il vantaggio fino al 14-14, quando ancora Martinelli ristabilisce la parità. Un muro di Bresciani vale il sorpasso (16-15) e da lì inizia un serrato punto a punto. Un ace di Cossali porta il punteggio sul 22-20, e nel finale è They a chiudere i conti sul 25-23.

Il campionato si ferma ora per la sosta pasquale, ma non gli allenamenti. La Pallavolo San Giorgio tornerà in campo sabato 11 aprile a Forlì in una sfida dal peso specifico importante per la corsa salvezza.

Pall. San Giorgio-Moma Anderlini 3-0

(27-25 25-17 25-23)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 6, They 10, Cornelli 8, Caviati, Bassi, Gilioli 4, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Cossali 10, Bresciani 7, Martinelli 16, L. Galelli (L), Malvicini. All. Capra.

Moma Anderlini: Guerra 10, Cervi (L), Sartori 5, Jakic 2, Monari Gamba 17, Mazzieri 6, Gollini, Rademacher 6, Rinieri 2, Penati 2, Cornelli (L), Fino Citelli, Manicardi, Bampi. All. Maioli.

Classifica

Ravenna 53 (18-3) punti; Ripalta Cremasca 46 (17-4); Osgb Campagnola 45 (15-8); Valdarno 41 (13-7); Fantini Folcieri Ostiano 38 (12-9); Bologna 35 (13-7); Cesena 30 (9-12); Pall. San Giorgio 26 (9-12); Montesport 26 (9-12); Forlì 24 (8-13); Centro Volley Reggiano 22 (7-14); Riccione 22 (7-14); Pall. Scandicci 15 (5-16); Moma Anderlini 14 (4-17).*Valdarno e Bologna una gara in meno

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