Fiorenzuola – Atletic Mutina 3-2: Araldi: “Vittoria importantissima” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera l’Ateltic Mutina 3-2 e trova il terzo successo consecutivo. Partita molto complicata con il gol iniziale di Hoxha per gli ospiti ripreso dal Fiorenzuola con l’autorete di Ognibene. Nel secondo tempo 1-2 di Bertelli e Antenucci con Sakaj che accorcia sul 3-2. Tanta sofferenza nel finale ma il Fiorenzuola regge e porta a casa 3 punti fondamentali per il suo campionato.

Le parole del mister al termine di Fiorenzuola – Atletic Mutina:”La squadra ha saputo interpretare ogni fase della partita. Un successo fondamentale”

La cronaca del match

Primo Tempo (1-1)

4′ prima occasione per il Fiorenzuola, cross dalla destra di Bertelli e Mata dal dischetto del rigore va abotta sicura: bravo Malagoli ad alzare in corner

6′ colpo di testa di Antenucci su cross di Pertica: troppo centrale nessun problema per Malagoli

21′ ci prova Bertelli dal limite: pallone alto sopra la traversa

25′ primo tiro verso la porta ospite con Sakaj che ci prova dal limite col mancino: alto sopra la traversa il suo tentativo

26′ Atletic Mutina in avanti con Hoxha: brutta palla persa a centrocampo, riparte Caselli che poi va da Hoxha sulla destra. Il 10 ospite rientra sul mancino e batte Cantoni con un preciso rasoterra sul secondo palo: palo gol e ospiti avanti

30′ pareggio del Fiorenzuola: gran giocata di Pertica che calcia da dentro l’area, Malagoli respinge ma Ognibene, nel tentativo di rinviare, si butta il pallone in porta. Risultato nuovamente in parità

Finisce un primo tempo equilibrato al Pavesi, con il Fiorenzuola che riesce subito a recuperare il punteggio. Dovrà essere più precisa, però, la squadra di Araldi, per vincere questa partita nella ripresa.

Secondo Tempo (3-2)

47′ Bertelli porta avanti i rossoneri: grandissimo gol del centrocampista che si fa trovare pronto sullo scarico di Mata e con il destro mette il pallone sotto l’incrocio. Rossoneri avanti 2-1

49′ Fiorenzuola avanti 3-1 grazie ad Antenucci: 1-2 incredibile dei rossoneri, Pertica calcia da destra, Malagoli respinge sulla testa però di Antenucci che da un metro dalla linea non ha difficoltà a trovare la rete del doppio vantaggio

55′ l’Atletic Mutina accorcia le distanze grazie a Sakaj: bravo l’11 ospite a ribadire a rete dopo l’ottima risposta di Cantoni sul tiro di Cuoghi. 3-2 al Pavesi

59′ ci prova Fantastico con un diagonale di mancino: bravo Cantoni a respingere

62′ doppio cambio per il Fiorenzuola: dentro Varoli e Postiglioni per Zucchini La Vigna

68′ occasionissima per il Fiorenzuola con Pertica che calcia in mezzo all’area: Varoli non riesce a deviare in porta da pochi centimetri

70′ dentro Caradonna per Pertica nel Fiorenzuola

73′ colpo di testa di Macchioni da pochi metri, gran parata di Malagoli che tiene i suoi in partita

78′ doppio cambio per gli ospiti: dentro Gualdi e Teggi per Sakaj e Fantastico

80′ dentro Morrone per Mata nei rossoneri

83′ Atletic Mutina che sfiora un clamoroso autogol con Hajbi che devia sulla traversa un cross dalla sinistra di Antenucci.

Finisce dopo 5 minuti di recupero la partita con il Fiorenzuola che trova un importantissimo successo e allunga la striscia di risultati utili consecutivi.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Cantoni, Dellagiovanna, Benedetti, Zucchini, Pertica, Bertelli, La Vigna, Mata, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi

ATLETIC MUTINA (4-3-1-2): Malagoli, Gargano, Serra, Ognibene, Hajbi, Cuoghi, Caselli, Cremaschi, Hoxha, Fantastico, Sakaj. All. Paganelli

