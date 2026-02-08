Piacenza – Sangiuliano 2-3, svaniscono i sogni di promozione diretta dei biancorossi

Serviva una vittoria dopo il ko di Pistoia per rimanere agganciati alla vetta della classifica. Al “Garilli” per la sfida al Sangiuliano Arnaldo Franzini ha rinunciato al rombo, affidandosi al 4-3-1-2 con D’Agostino dietro alle punte Mustacchio e Manuzzi. Il pomeriggio dei biancorossi è però complicatissimo: si rivedono infatti nell’arco dei 90′ tutte le difficoltà di questa squadra. Sono ancora le amnesie difensive a costare carissime agli emiliani, che vengono superati in casa per 3-2 dai gialloverdi.

Il primo errore arriva al 12′: un alleggerimento di Putzolu sbagliato, Silva è costretto al fallo, ma gli ospiti arrivano in area con Sadaj che in diagonale batte il Ribero. Al 32′ gli ospiti conquistano un penalty con Tremolada che viene trattenuto da Cabri. Busatto dagli 11 metri non sbaglia. D’Agostino accorcia sempre su penalty, ma 59′ sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il colpo di testa di Saggionetto che pone fine alle velleità di promozione diretta del Piacenza Calcio. Inutile, per quanto bellissimo, il gol di De Vitis: un centro di contro balzo, dalla distanza, che lascia solo più amaro in bocca per le qualità intrinseche della squadra che avrebbe meritato ben altre posizioni.

In mezzo tante occasioni fallite dai locali, l’altro tallone d’Achille degli emiliani, due clamorose con Mustacchio. Domenica prossima i piacentini saranno ospiti del Sasso Marconi. L’obiettivo deve essere l’unico realmente raggiungibile: conquistare un buon posizionamento in vista dei playoff.

La partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Sbardella, Silva, Sartorelli, Putzolu, Campagna, Poledri, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj; Zaffalon, Ganz, Martinelli, Lordkipanidze, Mazzaglia, Garnero, De Vitis, Asencio

Sangiuliano City: (4-3-3). Libertazzi, Izzo, Bernardi, Redondi, Ebano, Saggionetto, Barzago, Lupano, Sadai, Musatto, Tremolada. All Sesto

A disposizione: Barattolo, Morra, Tafa, Sartori, De Cecco, Scartinelli, Di Cintio, Cazzaniga, Sandre

Primo tempo

Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia gialloverde per il Sangiuliano. Un problema alla porta del Piacenza costringe le due formazioni ad attendere la sistemazione della rete. La gara inizia con 5′ di ritardo.

Iniziata al “Garilli”.

5′ scontro tra Tremolada e Silva: il capitano del Piacenza rimane a terra. Si può riprendere.

9′ Primo corner per il Piacenza, sugli sviluppi D’Agostino la mette in mezzo, dopo una prima deviazione Putzolu prova a toccarla di testa, ma non riesce a dare abbastanza forza. Era comunque tutto fermo per fuorigioco.

12′ Errore pesantissimo della difesa del Piacenza. Un alleggerimento sbagliato di Putzolu per Silva. Il capitano cerca di fare fallo, ma non riesce nell’intento. Gli ospiti si ritrovano 3 contro 2 e Sadaj entra in area di rigore e trafigge Ribero. Piacenza – Sangiuliano 0-1

13′ Poledri la mette rasoterra all’altezza del dischetto, Mustacchio arriva a botta sicura, c’è un salvataggio sulla riga. I giocatori del Piacenza protestano: sostengono che la palla avesse varcato la linea.

18′ Mustacchio sbaglia un gol clamoroso. D’Agostino lancia Mustacchio che entra in area di rigore e da posizione molto invitante spara sopra la traversa.

30′ Adesso tutto il Piacenza è nella metacampo del Sangiuliano.

32′ Calcio di rigore per il Sangiuliano! Tremolada si incunea tra Cabri e Campagna, il primo lo prende per un braccio e l’arbitro non ha dubbi. Busatto sul dischetto batte Ribero. Piacenza – Sangiuliano 0-2.

Grande occasione per il Piacenza con Campagna.

39′ Quarto corner per il Piacenza. Sugli sviluppi tiro di Poledri che viene ribattuto per il quinto corner del Piacenza.

41′ Sesto corner per il Piacenza. Mustacchio prova la conclusione, la palla viene deviata, poi sfila oltre al palo.

43′ Cross di Mustacchio colpo di testa di Sartorelli, che stacca indisturbato, ma non riesce a schiacciare la sfera che finisce lemme lemme tra le braccia di Libertazzi.

45′ segnalati due minuti di recupero.

46′ Ammonito Tremolada per aver colpito Campagna da dietro in rincorsa.

Finisce il primo tempo. Piacenza – Sangiuliano 0-2

Secondo tempo

Entra Sandre per Ebano nel Sangiuliano. Nel Piacenza entrano De Vitis e Garnero

47′ Il Piacenza conquista l’ennesimo calcio d’angolo, il settimo. Calcio di rigore per il Piacenza: fallo di mano di Izzo. D’Agostino realizza dal dischetto.

Libertazzi rimane a terra.

56′ Cross di Garnero: il pallone scavalca Libertazzi e colpisce la traversa.

59′ Calcio di punizione del Sangiuliano, molto defilato sulla destra. 60′ Lupano crossa molto bene e Busatto sigla di testa il terzo gol. Piacenza – Sangiuliano 1-3.

66′ Punizione per il Piacenza dalla trequarti. De Vitis dall’area piccola

76′ Gol bellissimo di De Vitis che dalla distanza, al volo, di controbalzo supera Libertazzi Piacenza – Sangiuliano 2-3

90′ segnalati 6 minuti di recupero.

91’Assedio del Piacenza in area degli ospiti.

93′ Occasione clamorosa con Ganz e grande parata di Libertazzi che devia in corner. Nono corner per i padroni di casa.





Il prepartita

