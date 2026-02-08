Parcheggia davanti a casa, due uomini aprono le portiere della sua auto per rapinarla: la donna grida e li mette in fuga – VIDEO

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri a Castel San Giovanni, dove una donna è stata avvicinata da due sconosciuti mentre si trovava ancora all’interno della propria auto, appena parcheggiata davanti casa.
L’episodio è avvenuto intorno alle 14, in via degli Alpini. Secondo quanto ricostruito, la donna stava per scendere dal veicolo quando due persone si sono avvicinate improvvisamente e hanno aperto le portiere dell’auto, cogliendola di sorpresa.
Non è chiaro quali fossero le reali intenzioni dei due individui, ma l’ipotesi più probabile è quella di un tentativo di rapina. La situazione si è risolta senza conseguenze grazie alla prontezza della donna, che ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. A quel punto i due sconosciuti si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.
L’accaduto ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, trattandosi di un fatto avvenuto in pieno giorno e in un quartiere solitamente tranquillo.
Un vicino di casa ha filmato i due malintenzionati allontanarsi tranquillamente, come se nulla fosse, dopo il tentativo di rapina. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso.