Fiorenzuola-Atletic Mutina: rossoneri a caccia del terzo successo di fila

Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita, al Velodromo Pavesi, l’Atletic Mutina nel match valido per la 23esima giornata del girone A in Eccellenza.
Fiorenzuola in grande forma
I rossoneri arrivano a questa sfida dopo 2 vittorie di fila (ultima con un netto 4-1 in casa dello Zola Predosa) con 9 gol segnati e, in generale, da un ottimo momento di forma.
I passi falsi di Nibbiano e Vianese hanno, di fatto, riaperto la corsa alla vetta che adesso dista 4 punti. Per continuare a sperare di poter raggiungere le due la davanti, però, è obbligatorio trovare i 3 punti anche in questa difficile sfida.
Atletic Mutina con nulla da perdere
Non sarà semplice battere gli ospiti di mister Paganelli. L’Atletic Mutina arriva a Fiorenzuola dopo una bella vittoria 4-1 contro il Rolo e in una posizione di classifica piuttosto tranquilla: 8° posto e 34 punti.
Tutto ciò permetterà agli ospiti di potersela giocare a viso aperto senza la tensione di dover fare risultato. Proprio per questo motivo, il rischio sgambetto è dietro l’angolo ed è un pò anche quello che è successo all’andata quando il Fiorenzuola perse per 2-0 nei minuti finali dopo aver dominato la partita.