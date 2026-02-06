Volley, Serie B1 – Il girone di ritorno della Pallavolo San Giorgio parte da Scandicci

Archiviate le due settimane di sosta, riprende il campionato per la formazione giallobiancoblù piacentina. Sabato 7 febbraio, nella prima giornata del girone di ritorno, la Pallavolo San Giorgio affronterà in trasferta la Pallavolo Scandicci.

Durante il periodo di pausa, la Pallavolo San Giorgio ha lavorato per recuperare al meglio alcune giocatrici in vista dell’inizio della seconda parte della stagione. Il test congiunto disputato con Garlasco ha fornito indicazioni positive allo staff tecnico in preparazione alla trasferta toscana, sul campo della formazione Under 20 inserita nel settore giovanile della Savino del Bene Scandicci di Serie A1, società che lo scorso dicembre ha conquistato il Campionato Mondiale per Club.

La Pallavolo Scandicci, guidata da coach Gianfranco Chirichella – già nello staff tecnico delle nazionali giovanili e del Club Italia – è composta interamente da atlete nate tra il 2004 e il 2010. Dopo tredici gare disputate occupa l’ultima posizione in classifica con sei punti (due vittorie e undici sconfitte). Proprio per questo Chiara They e compagne non dovranno sottovalutare l’avversario: la conquista dell’intera posta in palio permetterebbe di muovere la classifica e di iniziare il girone di ritorno con il sorriso.

L’unico precedente tra le due formazioni risale alla gara d’andata, vinta dalla Pallavolo San Giorgio per 3-1. L’incontro sarà diretto da Andrea Pentassuglia ed Elisa Rapparini della sezione FIPAV di Bologna. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di via Rialdoli a Scandicci (Firenze). La partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook Sdbvolley_youth.

Classifica

Ravenna 35; Ripalta Cremasca 31; OSGB Campagnola 30; Valdarno 29; Bologna, Fantini Folcieri Ostiano 22; Montesport 18; Centro Volley Reggiano, Forlì 16; Pallavolo San Giorgio 14; Riccione 13; Cesena 11; Moma Anderlini 10; Pallavolo Scandicci 6.

