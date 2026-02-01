Zola Predosa – Fiorenzuola 1-4, i rossoneri recuperano punti sulla Vianese. Araldi: “Ritrovare immediatamente il vantaggio dopo il loro pareggio è stato fondamentale” – AUDIO

Il Fiorenzuola passa in vantaggio al 21′ con un colpo di testa di Macchioni. Dopo 6′ c’è il pareggio dei locali con Baietti al 27, ma in quel momento i rossoneri trovano la forza di mettere ancora la testa avanti grazie a Varoli. Nella ripresa c’è spazio anche per le reti di Dellagiovanna e Antenucci, finisce 4-1. In virtù della sconfitta della Vianese a Pontenure, i valdardesi recuperano punti sulla seconda in classifica in attesa del match tra il Nibbiano Valtidone, vincitore della Coppa Italia d’Eccellenza nella fase regionale, e il terre di Castelli.

Le parole del tecnico dopo Zola Predosa – Fiorenzuola

