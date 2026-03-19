Fiorenzuola-Fidentina Borgo S. Donnino: rossoneri per uscire dalla crisi

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta in casa la Fidentina Borgo S. Donnino, match valevole per la 29esima giornata del girone A d’Eccellenza.
Rossoneri in crisi
I rossoneri arrivano a questo match dopo 3 sconfitte consecutive e nel momento peggiore della propria stagione: il pesante 4-1 subito dal Real Formigine nella scorsa giornata è figlio, quasi certamente, del ko interno contro il Nibbiano nello scontro diretto e ultimo match giocato al Velodromo Pavesi.
Il Fiorenzuola, ora, è scivolato a -13 dalla capolista ed è stato riscavalcato in classifica anche dalla Vianese.
I ragazzi di mister Araldi devono riprendersi per non mandare in fumo quanto di buono fatto quest’anno, anche se l’obiettivo numero 1 è ormai sfumato.
Fidentina Borgo S. Donnino al centro della classifica
Gli ospiti di mister Montanini sono in una posizione tranquilla: 38 punti in classifica e 11 lunghezze sopra la zona playout. Di fatto, un campionato che non ha più molto da dire per gli emiliani che ci terranno comunque a far bella figura a Fiorenzuola per cercare di portare a casa qualche punto.
All’andata finì 0-1 per i rossoneri con un gol nei minuti finali di Bandaogo.