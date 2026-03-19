Fiorenzuola-Fidentina Borgo S. Donnino: rossoneri per uscire dalla crisi

Il Fiorenzuola di mister Araldi affronta in casa la Fidentina Borgo S. Donnino, match valevole per la 29esima giornata del girone A d’Eccellenza.

Rossoneri in crisi

I rossoneri arrivano a questo match dopo 3 sconfitte consecutive e nel momento peggiore della propria stagione: il pesante 4-1 subito dal Real Formigine nella scorsa giornata è figlio, quasi certamente, del ko interno contro il Nibbiano nello scontro diretto e ultimo match giocato al Velodromo Pavesi.

Il Fiorenzuola, ora, è scivolato a -13 dalla capolista ed è stato riscavalcato in classifica anche dalla Vianese.

I ragazzi di mister Araldi devono riprendersi per non mandare in fumo quanto di buono fatto quest’anno, anche se l’obiettivo numero 1 è ormai sfumato.

Fidentina Borgo S. Donnino al centro della classifica

Gli ospiti di mister Montanini sono in una posizione tranquilla: 38 punti in classifica e 11 lunghezze sopra la zona playout. Di fatto, un campionato che non ha più molto da dire per gli emiliani che ci terranno comunque a far bella figura a Fiorenzuola per cercare di portare a casa qualche punto.

All’andata finì 0-1 per i rossoneri con un gol nei minuti finali di Bandaogo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy