Real Formigine – Fiorenzuola 4-1, terzo stop consecutivo per i rossoneri. Araldi: “Spero che questo sia il punto più basso” AUDIO

L’incantesimo in casa rossonera sembra essersi rotto improvvisamente. Il Fiorenzuola di Araldi capace fino a poche settimane fa di ottenere un filotto di vittorie importante tanto da insidiare le primissime della classifica è incappato in ben tre sconfitte consecutive. Le prime crepe nello scacchiere fiorenzuolano si sono viste il 1° di marzo quando il Fabbrico, di fatto con l’unico tiro in porta, poneva fine all’ottima striscia positiva. La scorsa settimana nello scontro diretto con la capolista Nibbiano e Valtidone, che continua a volare in vetta alla classifica, la resa si è materializzata dopo un primo tempo di primo livello, che però non è bastato ad evitare il ritorno degli ospiti, che si sono aggiudicati il derby grazie ai gol di Grasso e Parisi.

Sfumato l’obiettivo promozione diretta i rossoneri si sono presentati sul campo del Real Formigine con le migliori intenzioni. Il gol realizzato da Mata dopo 25′, una fucilata dalla distanza che si è insaccata sotto la traversa, non lasciava presagire per nulla quello che sarebbe accaduto da lì a poco. A cavallo de due tempi, infatti, Ferrara Pio sigla una doppietta, ribaltando il match. Le occasioni locali sono parecchie e vengono premiate dalle reti finali di Sighinolfi e Baldari.

“Spero sia il punto più basso – ha attaccato senza mezze misure il tecnico rossonero Nicolò Araldi – abbiamo perso l’obiettivo principale, ma non possiamo permetterci di mancare i play off. Il problema è psicologico non tecnico”

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