Consiglio provinciale, al centro il piano per le attività estrattive e la convenzione per il Segretario Generale

Il Consiglio provinciale di Piacenza del 18 marzo ha affrontato tre temi principali: il riconoscimento di un debito fuori bilancio, l’aggiornamento del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) con i relativi indirizzi e la gestione delle funzioni di Segretario Generale in vista del pensionamento del dottor Luigi Terrizzi, deliberandola fine della convenzione con la Provincia di Parma e approvando una nuova convenzione associata con i Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone e Sarmato, con la Provincia capofila e compartecipazione ai costi.

Debito fuori bilancio

In aula è stato riconosciuto un debito fuori bilancio pari a circa 35 mila euro a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, procedendo alla variazione di bilancio per coprire la somma che era stata già accantonata nel fondo rischi dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell’esercizio 2024 per euro 25.000 e per euro 10.778,65 risultava stanziata nel bilancio di previsione 2026 al capitolo “fondo per accantonamenti per rischi da contenzioso”.

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

Il Consiglio ha poi preso atto degli esiti del monitoraggio del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive per il periodo 2016-2024 (esposti dalla Consigliera Paola Galvani), che evidenziano la necessità di aggiornamento. Si è dato pertanto mandato al Servizio Territorio e Urbanistica di avviare la revisione del PIAE, orientata a semplificazioni, aggiornamenti e correzioni di errori, con particolare attenzione alla razionalizzazione degli indicatori di monitoraggio, ricalibrazione delle previsioni volumetriche, revisione dei meccanismi di decadenza e apertura a iniziative connesse a opere di utilità collettiva.

Segretario Generale

In vista del collocamento a riposo dell’attuale Segretario Generale, il dottor Luigi Terrizzi, previsto per il prossimo 1° maggio, è stato infine approvato lo scioglimento della convenzione per il Segretario Generale con la Provincia di Parma. Nell’occasione la Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli a nome del Consiglio ha colto l’occasione, unitamente al Direttore Generale Vittorio Silva, per ringraziare il dottor Terrizzi per la collaborazione e la professionalità sempre dimostrate.

La stessa Aula ha poi approvato una nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di segretario generale tra la Provincia di Piacenza e i Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone e Sarmato che nasce in seguito alla necessità del Comune di Rottofreno di trovare un nuovo segretario e all’interesse manifestato dagli altri Comuni. Secondo quanto previsto dalla nuova convenzione, la Provincia svolgerà il ruolo di capofila.

Le comunicazioni

La seduta è stata aperta, come di consueto, dalle comunicazioni dei consiglieri.

La Consigliera con delega alle Pari Opportunità Nadia Pompini ha espresso preoccupazione per l’ipotesi avanzata dal Governo con decreto legislativo di soppressione della figura della Consigliera di Parità territoriali, nello specifico provinciali. La Presidente Monica Patelli si è riservata di condividere la tematica con gli uffici e con il resto del consiglio.

La Consigliera delegata alla Viabilità Patrizia Calza ha portato all’attenzione dell’Aula tre temi: innanzitutto, la riapertura del ponte sul Nure prevista per il 19 marzo 2026 dopo 6 mesi di lavori a cura di Anas, sottolineando come la Provincia si sia spesa nei mesi precedenti all’avvio del cantiere per condividere le condizioni volte alla realizzazione dell’opera e il sacrificio compiuto dal resto della rete stradale provinciale individuata come alternativa al ponte che era interdetto al traffico; quindi il risultato raggiunto dagli uffici di evitare la chiusura del ponte di Castelvetro durante i lavori di manutenzione a cura della Provincia.

Infine, la preoccupazione per i rischi connessi all’inflazione – e quindi ai costi delle materie prime necessarie anche per realizzare le opere – generata dalla guerra in Iran.

All’inizio della seduta, l’Aula ha rispettato un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus nella Giornata nazionale a loro dedicata che ricorre proprio il 18 marzo.

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