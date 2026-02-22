Fiorenzuola – Pontenurese 2-0: derby e 5 vittorie di fila per i rossoneri. Araldi: “Molto bravi a gestire tutte le fasi della partita” AUDIO

22 Febbraio 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
blank
blank

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 2-0 la Pontenurese e fa suo il derby: 5 vittorie di fila per i rossoneri che rimangono in scia del Nibbiano al secondo posto in classifica. Decidono le reti di Mata nel primo tempo e Iori all’ultimo secondo di partita per il Fiorenzuola.

Le parole di Araldi al termine di Fiorenzuola – Pontenurese

Cronaca del match

Primo Tempo (1-0)

2′ doppia grande occasione per il Fiorenzuola: ci provano Bertelli prima e Mata poi ma sempre bravo Cabrini a respingere

7′ altra occasione per Piro servito in area da Pertica: si gira molto bene col mancino ma troppo centrale, blocca Cabrini

8′ Fiorenzuola in vantaggio con Mata: gran recupero palla del 10 che dal limite fa partire un destro angolato, questa volta non può nulla il portiere e rossoneri avanti

15′ ci prova Antenucci su punizione: pallone di poco alto sopra la traversa

25′ Ci prova ancora il 9 del Fiorenzuola dopo una bella discesa di Bertelli sulla destra: pallone ribattuto dalla difesa

33′ primo pericolo portato dalla Pontenurese su cross dalla sinistra di Bara, girata di Diaw molto alta sopra la traversa

41′ occasione di testa per Pellegrini che impatta su un bel cross di Orlandi: non inquadra, però, lo specchio della porta

42′ Bara si invola su una brutta palla persa del Fiorenzuola: grande intervento di Burigana che lo stoppa in uscita

Finisce un primo tempo con il Fiorenzuola meritatamente in vantaggio. Deve cercare di chiudere il match nella ripresa, però, la formazione di mister Araldi per evitare il rischio di essere raggiunta.

Secondo Tempo (2-0)

58′ grande occasione per Piro che devia di tacco su cross di Parisi, Castellana salva quasi sulla linea

60′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Dellagiovanna per Pertica. Cambio anche per la Pontenurese, dentro Compiani per Orlandi

63′ altro cambio per i rossoneri: dentro Morrone per Mata

66′ cambio ospite: dentro Lodigiani per Yener

70′ Pontenurese in 10: Bara entra in ritardo su Bertelli, secondo giallo e ospiti in inferiorità numerica

71′ cambio Pontenurese: dentro Bernardi per Rustichelli

74′ occasione per Morrone che avanza sulla destra, dal limite dell’area piccola va col destro: troppo alto, occasione sprecata

75′ dentro Postiglioni per La Vigna per mister Araldi

82′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Caradonna per capitan Parisi

88′ dentro Spedini in attacco per Roberi Vota nelle fila di mister Rizzelli

89′ dentro Iori per Antenucci nell’attacco rossonero

90′ ultimo cambio per la Pontenurese: dentro Bongiorni per Cecchetti

92′ Iori pericoloso da limite con il destro: pallone a lato della porta di Cabrini

93′ occasione clamorosa per Pellegrini: va a botta sicura su una ribattuta in area, pallone fuori di nulla e Fiorenzuola graziato

96′ Fiorenzuola che chiude definitivamente il match on Iori: Pontenurese sbilanciata in avanti, Bertelli riparte e appoggia per Iori che davanti al portiere trova il gol del 2-0

Finisce dopo 6′ di recupero la partita con la vittoria del Fiorenzuola che si aggiudica il derby e allunga la striscia di vittorie consecutive. Rossoneri sempre in scia del Nibbiano al secondo posto in classifica.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Parisi, Benedetti, Zucchini, Pertica, Bertelli, La Vigna, Mata, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi
PONTENURESE (3-4-3-1): Cabrini, Diaw, Spagnoli, Castellana, Rustichelli, Orlandi, Cecchetti, Bara, Yener, Roberi Vota, Pellegrini. All. Rizzelli

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover