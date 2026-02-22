Fiorenzuola – Pontenurese 2-0: derby e 5 vittorie di fila per i rossoneri. Araldi: “Molto bravi a gestire tutte le fasi della partita” AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 2-0 la Pontenurese e fa suo il derby: 5 vittorie di fila per i rossoneri che rimangono in scia del Nibbiano al secondo posto in classifica. Decidono le reti di Mata nel primo tempo e Iori all’ultimo secondo di partita per il Fiorenzuola.
Le parole di Araldi al termine di Fiorenzuola – Pontenurese
Cronaca del match
Primo Tempo (1-0)
2′ doppia grande occasione per il Fiorenzuola: ci provano Bertelli prima e Mata poi ma sempre bravo Cabrini a respingere
7′ altra occasione per Piro servito in area da Pertica: si gira molto bene col mancino ma troppo centrale, blocca Cabrini
8′ Fiorenzuola in vantaggio con Mata: gran recupero palla del 10 che dal limite fa partire un destro angolato, questa volta non può nulla il portiere e rossoneri avanti
15′ ci prova Antenucci su punizione: pallone di poco alto sopra la traversa
25′ Ci prova ancora il 9 del Fiorenzuola dopo una bella discesa di Bertelli sulla destra: pallone ribattuto dalla difesa
33′ primo pericolo portato dalla Pontenurese su cross dalla sinistra di Bara, girata di Diaw molto alta sopra la traversa
41′ occasione di testa per Pellegrini che impatta su un bel cross di Orlandi: non inquadra, però, lo specchio della porta
42′ Bara si invola su una brutta palla persa del Fiorenzuola: grande intervento di Burigana che lo stoppa in uscita
Finisce un primo tempo con il Fiorenzuola meritatamente in vantaggio. Deve cercare di chiudere il match nella ripresa, però, la formazione di mister Araldi per evitare il rischio di essere raggiunta.
Secondo Tempo (2-0)
58′ grande occasione per Piro che devia di tacco su cross di Parisi, Castellana salva quasi sulla linea
60′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Dellagiovanna per Pertica. Cambio anche per la Pontenurese, dentro Compiani per Orlandi
63′ altro cambio per i rossoneri: dentro Morrone per Mata
66′ cambio ospite: dentro Lodigiani per Yener
70′ Pontenurese in 10: Bara entra in ritardo su Bertelli, secondo giallo e ospiti in inferiorità numerica
71′ cambio Pontenurese: dentro Bernardi per Rustichelli
74′ occasione per Morrone che avanza sulla destra, dal limite dell’area piccola va col destro: troppo alto, occasione sprecata
75′ dentro Postiglioni per La Vigna per mister Araldi
82′ cambio per il Fiorenzuola: dentro Caradonna per capitan Parisi
88′ dentro Spedini in attacco per Roberi Vota nelle fila di mister Rizzelli
89′ dentro Iori per Antenucci nell’attacco rossonero
90′ ultimo cambio per la Pontenurese: dentro Bongiorni per Cecchetti
92′ Iori pericoloso da limite con il destro: pallone a lato della porta di Cabrini
93′ occasione clamorosa per Pellegrini: va a botta sicura su una ribattuta in area, pallone fuori di nulla e Fiorenzuola graziato
96′ Fiorenzuola che chiude definitivamente il match on Iori: Pontenurese sbilanciata in avanti, Bertelli riparte e appoggia per Iori che davanti al portiere trova il gol del 2-0
Finisce dopo 6′ di recupero la partita con la vittoria del Fiorenzuola che si aggiudica il derby e allunga la striscia di vittorie consecutive. Rossoneri sempre in scia del Nibbiano al secondo posto in classifica.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Parisi, Benedetti, Zucchini, Pertica, Bertelli, La Vigna, Mata, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi
PONTENURESE (3-4-3-1): Cabrini, Diaw, Spagnoli, Castellana, Rustichelli, Orlandi, Cecchetti, Bara, Yener, Roberi Vota, Pellegrini. All. Rizzelli