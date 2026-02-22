Allo Spazio Rosso Tiziano “Storie, Notti e Visioni” il 26 febbraio con lo scrittore Paolo Baldini

La conversazione “Storie, Notti e Visioni” con il giornalista e scrittore Paolo Baldini, è in programma giovedì 26 febbraio allo Spazio Rosso Tiziano.

Paolo Baldini autore del libro Hotel Rapsodia

E venne il tempo del Diavolo furente. La chiesa della Città Bassa prese a tremare e pian piano sprofondò come piccola scheggia di sasso in un abisso sconosciuto. Statue, cattedrali, musei, dipinti, biblioteche: tutto era polvere. Parte da qui l’indagine del burattinaio Karol Dragadze e della naturalista Ellen Bellamy che conduce a Utrecht, a un antico manoscritto del XVIII secolo, e poi a Venezia, Firenze, Bologna, Trieste. Un viaggio emozionante per scoprire che l’arte, per restare viva, dev’essere amata. Altrimenti svanisce. E allora ecco il sacrificio di Eva, la ragazza che non poteva dimenticare, il dolore di Ulma, la sorella senza età di Karol, i tormenti del professor Andrei, che (forse) conosce la chiave del mistero, la malinconia di Markus Aurora, l’uomo sui trampoli, la doppia disdetta che colpì Nazzareno Tenaglia, ingegnere e tanguero del sabato, e frate Giosuè con le sue tiritere profane. Tutti e due uccisi da uno starnuto poco delicato.

Dal Prologo

Il mio amico d’infanzia Nazzareno Tenaglia, ingegnere idealista e tanguero del sabato, morì dopo uno starnuto per niente delicato. Che fine strana, direte voi. Eppure, questa non è una leggenda o una stupida voce di paese. Le conoscete, quelle. Sono come l’aria nei bottiglioni, svaniscono subito e lasciano perfide acidità. A uccidere il mio amico fu proprio un formidabile starnuto che partì piano, con un solletico al naso, scese giù nella pancia, risalì fino ai bronchi, creando sconquassi di tosse convulsa, s’arrampicò in gola come una furia ed esplose nel cervello.

Giovedì 26 febbraio ore 17,30

Galleria Rosso Tiziano, via Taverna 41 – Piacenza

STORIE, NOTE, VISIONI: IL MISTERO DELLA BELLEZZA

1° evento de “I giovedì della Rosso Tiziano”

Conversazione con:

Paolo Baldini, giornalista, autore del romanzo Hotel Rapsodia

Armodio, pittore

Maddalena Scagnelli, violinista e ricercatrice musicale

Modera la giornalista Tiziana Pisati

