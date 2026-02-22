Piacenza – Pro Palazzolo 0-1, i biancorossi giocano 85 minuti in superiorità numerica, ma incappano nella quarta sconfitta del girone di ritorno

Franzini sceglie la coppia d’attacco D’Agostino Manuzzi per cercare di creare varchi in una Pro Palazzolo, reduce da 4 risultati utili consecutivi e da ben 4 clean sheet nel girone di ritorno. Dopo 5′ la partita sembra svoltare a favore dei biancorossi: Campagna è bravissimo a leggere un retropassaggio sbagliato degli ospiti, prende il tempo al portiere Piombino che è costretto al fallo da ultimo uomo. Piombino verrà espulso, al suo posto enterà Sala (che si dimostrerà un ottimo portiere) ad uscire sarà Capone. Nonostante la superiorità numerica il pomeriggio dei locali è tutt’altro che semplice. La Pro Palazzolo trova il vantaggio al 15′: Mattioli batte una punizione una 20ina di m fuori dall’area di rigore e Verzelletti è bravo a liberarsi della marcatura e da distanza ravvicinata trovare la deviazione vincente per trafiggere Ribero.

Il Piacenza nel finale di frazione schiaccia gli ospiti nella loro metacampo, ma trova diversi interventi di Sala e non riesce ad impattare.

Per la ripresa Franzini è obbligato alla trazione anteriore: fuori Campagna dentro Ganz. Il Piacenza non riesce però a mettere in campo l’intensità necessaria ed incappa nella quarta sconfitta del girone di ritorno.

La partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2) con rombo: Ribero, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, De Vitis, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino e Manuzzi. All Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Taugourdeau, Ganz, Martinelli, Lord, Mazzaglia, Cabri, Garnero

Pro Palazzolo (4-3-1-2): Piombino, Cerri, Allievi, Palazzi, Verzelletti, Mattioli, Uberti, Ghidini, Ragazzoni, Minessi, Capone. All. Bono

A disposizione: Sala, Maffezzoni, Ferretti, Coly, Rizza, Pelamatti, Cristini, Pigoli, Palma

Arbitro: Christian De Angelis (Nocera Inferiore)

Ass. 1: Giovanni Santoriello (Nocera Inferiore)

Ass. 2: Giada Di Carlantonio (Roma 2)

Il primo tempo

Piacenza con la classica maglia biancorossa, maglia bianca a strisce azzurre per la Pro Palazzolo.

Iniziata al “Garilli”

5′ Retropassaggio della Pro Palazzolo, Campagna prende va in pressing e ruba il tempo al portiere avversario. Piombino è costretto a metterlo a terra e viene espulso per fallo da ultimo uomo. Entra Sala. Ad uscire è Capone.

8′ Punizione dal limite battuta da D’Agostino, nulla di fatto.

10′ Punizione dalla sinistra della Pro Palazzolo: Uberti la batte col mancino, ma la difesa del Piacenza rinvia di testa.

15′ Silva e De Vitis stringono Minessi, punizione per la Pro Palazzolo. 20 m fuori dall’area di rigore biancorossa, posizione centrale. Mattioli la mette in mezzo e Verzelletti si libera dalla marcatura e la tocca alle spalle di Ribero. Piacenza – Pro Palazzolo 0-1

20′ Primo corner della partita per il Piacenza. D’Agostino la mette in mezzo, colpo di testa ad uscire, Sbardella prova il tiro, ma viene schermato.

23′ Corner per il Piacenza. Poledri cerca il secondo palo, c’è un primo rinvio poi Putzolu la rimette in mezzo ed il colpo di testa di Sbardella è molto molto insidioso, viene salvato da un giocatore avversario nell’area piccola.

25′ Altro corner per il Piacenza, ma i biancorossi devono sventare il pericolo di un contropiede della Pro Palazzolo

27′ Tiro di D’Agostino: conclusione centrale rasoterra da fuoriarea. Molto semplice l’intervento del portiere.

30′ Cross di Campagna dalla sinistra: colpito il palo esterno.

30 D’Agostino conquista una buona punizione: poco oltre l’area di rigore, molto defilato sulla destra: una palla da mettere in mezzo. Putzolu prova a correggerla di testa, ma nessun compagna riesce ad intervenire.

31′ Cross di D’Agostino, colpo di testa di Putzolu e il portiere si supera e devia in corner.

34′ D’Agostino appoggia per De Vitis, la sua conclusione dalla distanza viene neutralizzata dal portiere.

36′ Colpo di testa in tuffo di D’Agostino e Sala deve stendersi con i pugni per negare il pari ai biancorossi.

37′ Calcio di punizione per il Piacenza dalla distanza. Putzolu arriva da dietro in anticipo, ma prende male il pallone. Adesso è un assedio biancorosso.

44′ Colpo di testa di Putzolu sul cross di D’Agostino ed è ancora Sala a superarsi.

47′ Finisce il primo tempo. Al 5′ Campagna anticipa tutti e il portiere Piombino lo ferma con un fallo da ultimo uomo e viene espulso. Entra Sala che si dimostrerà poi un ottimo portiere. Ad uscire è stato Capone. Nonostante la superiorità numerica il vantaggio è degli ospiti con Verzelletti che al 15′ anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mattioli. Il Piacenza schiaccia la Pro nella sua metacampo nel finale, ma sono ottimi gli interventi di Sala. Piacenza – Pro Palazzolo 0-1

Secondo tempo

Esce Campagna ed entra Ganz. D’Agostino si posiziona dietro alle due punte

49′ Cross di Poledri, Sala non ha problemi in uscita.

50′ Ammonito Uberti.

52′ Ottavo corner per il Piacenza. Gli ospiti non ne hanno battuto nemmeno uno. Colpo di testa di De Vitis sul primo palo: il pallone si alza sopra la traversa.

54′ Primo corner per la Pro Palazzolo, la difesa rinvia, ma Putzolu rimane a terra.

Entra Lord al posto di Putzolu che non riesce a continuare.

Il Piacenza nonostante la superiorità non riesce a mettere in campo l’intensità giusta.

Corner per il Piacenza: fallo in attacco di Manuzzi.

65′ Esce Sbardella entra Taugourdeau.

Entra anche Garnero al posto di Ciuffo, va a fare il terzino destro.

70′ Cross in mezzo di Lordkipandize, ma nessuno arriva in tempo sul bel cross del georgiano.

73′ Corner per il Piacenza Manuzzi sbaglia il tocco sotto porta.

Entra Pigoli per Ragazzoni.

76′ Ammonito Mattioli.

79′ Esce De Vitis (probabile stiramento) entra Martinelli.

80′ Entra Cristini per Uberti

82′ Entra Palma, esce Minessi

84′ Cross da fondo campo Poledri la alza a campanile, ma è tutto fermo per fuorigioco.

85′ Colpo di testa di Manuzzi da due passi: palla incredibilmente fuori.

86′ Punizione per il Piacenza molto defilato sulla sinistra. Se ne incarica Taugourdeau, ma sugli sviluppi c’è un fallo in attacco.

90′ Concessi 6 minuti di recupero

Il pre partita

