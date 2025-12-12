Salsomaggiore-Fiorenzuola: rossoneri per chiudere al meglio il girone d’andata

Segui Salsomaggiore-Fiorenzuola LIVE, domenica dalle 14:30, con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Araldi fa visita al Salsomaggiore nell’ultima gara di campionato del 2025: match valido per la 17esima e ultima giornata del girone d’andata in Eccellenza.
Il Fiorenzuola vuole chiudere l’andata al meglio
La bella vittoria interna contro il Rolo (battuto al Pavesi per 4-0) ha ridato entusiasmo al Fiorenzuola e ha permesso ai ragazzi di Araldi di mantenersi attaccati al treno di testa. La vetta della classifica (occupata da Nibbiano e Vianese a pari merito) dista 7 lunghezze e questa cosa obbliga i rossoneri a non fallire l’ultimo match d’andata di questo girone A. Vincere contro il Salsomaggiore serve per chiudere al meglio il 2025 in campionato e prepararsi per la gara di coppa Italia (ultimo match ufficiale dell’anno) e, soprattutto, per ripartire nell’anno nuovo con l’obiettivo di raggiungere la testa della classifica.
Salsomaggiore in difficoltà
Gli ospiti non stanno attraversando un bel momento: quart’ultimi con soli 10 punti arrivano, però, da 3 pareggi consecutivi che almeno hanno smosso un pò la classifica.
La squadra di mister Melotti vuole chiudere l’anno, di fronte al proprio pubblico, con un risultato positivo per poi poter continuare a lottare anche nel 2026.