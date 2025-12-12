Serie B – Coach Salvemini verso Bakery-Omegna: “Serve continuità per tutti e 40 i minuti” – AUDIO

Bakery Piacenza è pronta a rientrare in campo davanti al proprio pubblico: appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 18, al PalaBakery, per sfidare Paffoni Fulgor Basket Omegna.

Intervistato da Pippo Vardelli su Radio Sound, coach Giorgio Salvemini ha spiegato cosa ha chiesto al gruppo biancorosso in vista della gara: “Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, senza farci imporre il ritmo dagli avversari e mantenendolo sempre alto. Serviranno personalità e solidità per combattere azione su azione. Affrontiamo un avversario di primissimo livello, lo dicono i risultati e il roster. Pensiamo a noi, a entusiasmarci sul campo e mantenere una buona continuità”.

Un richiamo anche all’ultima partita, la sconfitta in casa di Rimadesio Desio di sabato scorso: “Per 35 minuti abbiamo fatto una buona gara, rimanendo sempre al massimo a due possessi di distanza, poi però abbiamo smesso di giocare insieme e abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo nel condividere la palla. Dovevamo avere più continuità anche nel finale. Desio ha raccolto 13 rimbalzi offensivi, troppi. Ci sono state azioni in cui sono andati al tiro 4 volte e questo ha sicuramente inciso nella definizione del risultato”.

Infine, uno sguardo alle ultime partite del girone d’andata e agli obiettivi di Bakery Piacenza per il ritorno: “Sarà importante avere continuità nelle prestazioni e nel rendimento in tutti i 40 minuti della partita, in questo siamo migliorati in questa prima parte di campionato. Da lì passano anche i risultati e mi aspetto che continui questo trend”.

