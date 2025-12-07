Il Fiorenzuola torna alla vittoria: poker al Rolo, finisce 4-0 al Velodromo Pavesi. Mister Araldi: “Un ritorno in panchina migliore di questo era difficile immaginarlo” – AUDIO

Il Fiorenzuola torna di fronte al proprio pubblico del Velodromo Pavesi a 7 giorni di distanza dalla immeritata sconfitta contro la Vianese. Mister Araldi torna in panchina dopo la squalifica, confermando il suo 3-5-2 e tornando al tandem offensivo Antenucci – Piro.
Le parole del mister al termine del match
Il racconto
L’inizio partita vede le squadre fronteggiarsi prevalentemente sulle rispettive trequarti, con il primo tiro (sebbene nettamente a lato) di Parisi all’8’ su una incursione da dietro sulla destra dopo la sponda di Antenucci.
Al 22’ grandissima occasione per il Fiorenzuola, con Cabassa che scivola in impostazione nella sua area, Macchioni recupera la palla da solo davanti a Grigoli ma si allarga troppo il pallone sull’esterno e facilita l’uscita sui piedi da parte dell’estremo difensore del Rolo.
Il Fiorenzuola passa al 28’ con La Vigna che apre sulla destra per la corsa veloce di Pertica, il cui cross teso sul secondo palo trova Antenucci, che prima elude l’intervento disperato del difensore del Rolo e poi appoggia in rete. 1-0.
Gli ospiti perdono per infortunio muscolare capitan Ziliani, mentre il Fiorenzuola trova un colpo di testa di Piro al 42’ un tentativo verso la porta di Grigoli, con la agevole parata centrale del portiere di mister La Rosa.
Nell’ultimo dei 4 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Rossetti da Parma il Rolo costruisce una punizione laterale dai 25 metri di Jorge, che trova sul primo palo il colpo di testa di Serrouk centrale. Blocca Cantoni.
Secondo tempo
Il Rolo prova ad uscire meglio dagli spogliatoi cercando nei primi minuti della ripresa di costringere il Fiorenzuola nella sua metà campo, ma la partita è avara di occasioni da gol per tutta la prima metà di secondo tempo.
Il neo entrato Scarlata al 71’ riceve un cross dalla destra di Pertica, sterza sul suo destro e calcia forte sul secondo palo. E’ 2-0 Fiorenzuola.
I rossoneri calano il tris all’80’ con Postiglioni, che sugli sviluppi di un’azione da un lato all’altro del campo vede la palla smorzata da La Vigna e calcia di prima intenzione sotto la traversa. 3-0.
C’è tempo anche per il poker del neo entrato Pinelli, che con una conclusione sul primo palo beffa all’84’ Grigoli nonostante il tocco di quest’ultimo. 4-0.
Finisce con un netto 4-0 dopo 4 minuti di recupero, con il Fiorenzuola che sale a quota 33 punti in classifica ed ora è atteso dallo scontro nel prossimo weekend in quel di Salsomaggiore contro la squadra dell’indimenticato rossonero Sandro Melotti.
U.S. Fiorenzuola vs A.C. Rolo 4-0
U.S. Fiorenzuola: Cantoni, Parisi ©, Macchioni, La Vigna, Zucchini, Benedetti, Pertica (84’ Dellagiovanna), Bertelli (80’ Pinelli), Antenucci (66’ Scarlata), Piro (84’ Censi), Morrone (75’ Postiglioni). All. Araldi. A disposizione: Burigana, Varoli, Borrelli, Caradonna.
A.C. Rolo: Grigoli, Ziliani © (41’ Jorge), Pipoli, Covili, Galli, Cabassa, Lo Bello, Bassoli (82’ Petrosino), Habib, Serrouk (82’ Boccaletti), Iodice (56’ Puglisi). All. La Rosa. A disposizione: Vitale, Lorenzini, Ferrari, Catellani, Quitadamo.
Reti: 28’ Antenucci (F); 71’ Scarlata (F); 80’ Postiglioni (F); 84’ Pinelli (F)