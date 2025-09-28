Fiorenzuola – Zola Predosa LIVE: dalle 15:30 su RadioSound

Segui Fiorenzuola-Zola Predosa LIVE, dalle 15:30, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola ospita il Calcio Zola Predosa al Velodromo Pavesi, gara valida per la 5° giornata del girone A d’Eccellenza.

I rossoneri non vogliono fermarsi

I ragazzi di mister Araldi arrivano a questa partita dopo due successi di fila e, in generale, dopo 3 vittorie nelle prime 4 gare di questo campionato. Nell’ultima gara è arrivato un risultato tennistico: un 1-6 inflitto al Campagnola in trasferta, a dimostrazione che questa squadra sia veramente una delle grandi favorite e che debba puntare a risalire subito di categoria.

Ogni gara, però si sa, fa storia a sé e le partite sono tutte insidiose e a rischio scivolone.

Zola Predosa partito a rilento

E’ il caso questo degli ospiti di mister Perinelli: partiti con un successo a cui però sono seguiti un pareggio e due sconfitte nelle successive tre gare (nell’ultimo turno ko interno contro Torre Castelli). Il periodo di forma non proprio positivo dei bolognesi, però, può essere un motivo in più per cercare di tirarsi su e di fare una grande partita in quel di Fiorenzuola.

