Un nuovo defibrillatore lungo la via Francigena a Calendasco: “Presidio fondamentale per le migliaia di pellegrini” – AUDIO

È stato inaugurato questa mattina un nuovo defibrillatore per Calendasco donato da Progetto Vita. Presenti il sindaco Filippo Zangrandi, l’assessore Nicoletta Crosignani, il vice presidente di Progetto Vita Ernesto Grillo con Andrea Castignoli. Il dispositivo è inserito in una teca già installata alla foce del Trebbia di Calendasco, al guado di Sigerico, punto di attraversamento del fiume Trebbia dalla riva lombarda alla riva dell’Emilia.

Progetto Vita ha così accolto la richiesta del sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, e ha voluto donare, oltre al defibrillatore con teca, anche la segnaletica stradale ed i cartelli che guidano il pellegrino alle 7 postazioni DAE installate lungo il percorso della Via Francigena che attraversa il Comune di Calendasco.

Ascolta Nicoletta Crosignani assessore Comune di Calendasco

“Il Comune di Calendasco è la porta per i pellegrini che arrivano da Corte Sant’Andrea e si approcciano alla Via Emilia, quindi al passaggio nel nostro territorio. Con il taxi fluviale arrivano al Guado di Sigerico e poi attraversano per 7 chilometri il nostro comune. I pellegrini sono per il 70% costituiti da persone con più di 50 anni di età, che è una fascia dove aumenta il rischio cardiovascolare“, spiega l’assessore Nicoletta Crosignani.

“Sono 13 mila i pellegrini che hanno attraversato il nostro comune dal 1998 e quindi abbiamo deciso di proteggere il loro percorso, di proteggere il loro cammino. I 7 chilometri di Via Francigena che dal Guado portano alla Via Emilia contano da domani 7 defibrillatori, con quello donato oggi da Progetto Vita. Ovviamente questi defibrillatori saranno preziosi per i pellegrini, ma anche per i cittadini del nostro comune e anche per tutte le persone che verranno a trovarci“.

“Quindi posizioneremo dalle mappe una cartellonistica che consentirà di individuare facilmente dove sono posizionati questi pressi di salvavita. E istituiremo anche delle giornate informative per insegnare alle persone che possono utilizzare in maniera semplice il defibrillatore e possono fare la differenza“.

