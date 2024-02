Fiorenzuola – Pro Vercelli, LIVE su RADIOSOUND dalle 18:30

Segui Fiorenzuola – Pro Vercelli LIVE dalle 18:30 su RADIO SOUND!

Al Velodromo Pavesi questa sera va in scena Fiorenzuola – Pro Vercelli, gara valida per la 25esima giornata del girone A in Serie C.

Momento dei valdardesi

I rossoneri di mister Tabbiani arrivano alla sfida dopo 4 risultati utili consecutivi (ultima vittoria esterna contro il Trento) che mantengono intatta la speranza di una salvezza anticipata. Il Fiorenzuola è sì ancora 18esimo ma a quota 22 punti e con sole 5 lunghezze da recuperare per uscire dalla zona playout.

Per la prima volta in stagione, i rossoneri sembrano squadra solida e con una precisa identità e ora vogliono trovare il primo successo interno dal ritorno di mister Tabbiani.

Focus sulla Pro Vercelli

Non sarà facile, però, superare la Pro Vercelli di mister Dossena: i piemontesi arrivano sì da un periodo non proprio positivo (2 pari e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare) ma restano una delle “big” di questo girone e una delle candidate per piazzarsi meglio a livello playoff.

Gli ospiti vorranno tornare al successo per migliorare ulteriormente il 5° posto fin qui raggiunto.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Cremonesi, Maffei, Mora, Oneto, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Morello. All. Tabbiani

PRO VERCELLI: Sassi, Frey, Camigliano, Citi, Rodio, Santoro, Iotti, Haoudi, Mustacchio, Nepi, Maggio. All. Dossena